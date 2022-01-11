Показник на 1,24 мільйона тонн (31,6%) перевищує результати 2020 року. Найбільший внесок при цьому зробив український агросектор.

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Рекордні результати морського порту "Ольвія"

За 2021 рік портом було опрацьовано 2,87 мільйона тонн зернових вантажів, що на 57,1% більше, ніж у 2020 році. На другому місці перевалка будівельних матеріалів – 1,08 мільйона тонн (на 42,7% більше, ніж у 2020 році).

Що стосується решти сипких вантажів, загалом було перевантажено 462,15 тисячі тонн. При цьому кам'яновугільного коксу – 30,73 тисячі тонн, а також хімічних та мінеральних добрив – 57,45 тисячі тонн (зростання показника у майже 4 рази).

До слова, усього за 12 місяців 2021 року порт "Ольвія" перевалив 4,51 мільйона тонн сипких вантажів, що свідчить про зростання на 27,4% проти 2020 року.

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Трійку лідерів у 2021 році закриває металопрокат – 553,9 тисяч тонн – на 74,8% кращий результат, ніж у 2020 році. Загальна кількість оброблених генеральних вантажів сягла 638,98 тисячі тонн.

Результати за напрямками відвантаження

Розподіл вантажів порту "Ольвія" за напрямками відвантаження у 2021 році відбувся так:

експорт – 4,55 мільйона тонн (+28,8%);

каботажні вантажі – 444,64 тисячі тонн (у 6,3 раза більше, ніж у 2020 році);

імпорт – 148,45 тисячі тонн (-51,1%);

транзит – 0,73 тисячі тонн (-75,2%).

До слова, загалом гавань спеціалізованого морського порту "Ольвія" у 2021 році прийняла 378 суден.

Новий рекорд вантажопереробки українського порту "Ольвія" / Інфографіка АМПУ