Без посередників: в український офіс Apple почали завозити техніку

Вже офіційно в Києві запрацював український офіс Apple. Компанія самостійно займається завезенням і розмитненням усіх пристроїв.

У такий спосіб американський IT-гігант пробує боротися з "сірим" імпортом. Цю інформацію підтвердила компанія "Асбіс".

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В чому була проблема

Згідно з неофіційними даними, раніше великі торговельні мережі могли завозити в України певні обсяги товарів "своїми силами". Для розрахунків з Apple вони взаємодіяли з дистриб'ютором – компанією "Асбіс".

В "Асбіс" підтвердили інформацію про те, що Apple почала завозити свою техніку без посередників.

Так, компанія Apple буде самостійно завозити і розмитнювати свою продукцію,

– заявив генеральний директор Віталій Мельниченко.

Відомо, що Apple також контролюватиме якість консультацій в магазинах офіційних реселлерів.

Також неофіційно відомо, що найближчим часом не варто очікувати від Apple відкриття в Україні фірмової рітейл-мережі. Однак є висока ймовірність того, що появляться фірмові сервіси компанії.