Попри те, що все кіновиробництво – у тому числі контенту для дорослих – було призупинено, а мільйони самотніх людей сиділи вдома, бізнес OnlyFans процвітав.

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Шалені прибутки OnlyFans

За перші десять місяців 2020 року сервіс платного контенту OnlyFans заробив 400 мільйонів доларів, збільшившись на 540% в порівнянні з попереднім роком. При цьому 80% виторгу надійшло саме від американських клієнтів.

Що відомо про OnlyFans Компанія OnlyFans юридично зареєстрована в Лондоні, Велика Британія. Творці контенту можуть реалізувати на ресурсі послугу платної підписки, що дозволяє надавати ексклюзивний контент своїм підписникам за винагороду. Із щомісячного членського внеску, який дозволяє переглядати всі відео творця контенту, платформа OnlyFans стягує 20% збору. Сервіс насамперед шалено популярний у ніші розваг для дорослих і еротичного контенту.

Кількість виробників відеоконтенту, які пропонують послуги через OnlyFans зросла майже в п'ять разів – до 1,6 мільйона, включаючи таких зірок, як Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe і Rebecca Minkoff. Загальна кількість платних підписників зросла більш ніж на 500% і досягла позначки 82 мільйони.

За оцінками Forbes, частка Леоніда Радвінського в Fenix ​​International – компанії-засновниці OnlyFans – зробила вихідця з України новим американським мільярдером зі статками, що становлять близько 1,8 мільярда доларів.

Власник OnlyFans та його партнери не коментують мільярдні статки

Окрім цих вражаючих фінансових показників, які були опубліковані у Великобританії, сам Леонід Радвінський не відповів на неодноразові прохання про коментарі. Представники сервісу OnlyFans також відмовились від коментарів.

Сервіс OnlyFans було засновано у 2016 році британським підприємцем Тімоті Стоуклі спільно із батьком Гаєм Стоуклі, і братом Томасом. У британських документах Леонід Радвінський і Гай Стоуклі вказані як єдині директори компанії. Тімоті, Томас і Гай Стоуклі відмовилися від коментарів щодо мільярдних статків Леоніда Радвінського.

Що відомо про Леоніда Радвінського

За відкритими даними, що доступні у мережі, родина Леоніда Радвінського виїхала у США з Одеси, коли йому було лише 6 років. Особисто Леонід Радвінський на власному сайту вказує, що він "іммігрант з України в першому поколінні".

З юного віку Леонід Радвінський зрозумів, що контент для дорослих це прибуткова ніша для бізнесу. Перші мільйони він заробив саме на порталах, які пропонували користувачам контент 18+. За даними Forbes у 2002 році один із сайтів Леоніда Радвінського приносив йому до 5 000 доларів прибутку на день, що в річному еквіваленті становить 1,8 мільйона доларів.