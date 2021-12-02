Загалом нові офіси розраховані на 100 робочих місць, які працюватимуть у коворкінгу, оскільки відкриваються під час пандемії. До 2022 року SoftServe планує залучити до цих місць ще 350 співробітників.

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Навіщо компанії нові офіси

Коворкінг у Вінниці, де зараз працює близько 50 фахівців, уже повністю функціонує. Наступною стала Одеса, де співробітники можуть працювати разом з 1 грудня. Далі у планах компанії – відкриття простору в Ужгороді 17 грудня, а у Хмельницькому – в січні наступного року.

Ми почали активно готуватися до відкриття нових офісних приміщень влітку. Зі збільшенням кількості ремоут-фахівців ми все частіше отримували запити на місце, де вони могли б працювати разом і, нарешті, спілкуватись наживо,

– розповіла Анастасія Фролова, директорка з управління талантами DC SoftServe.

Представниця компанії додала, що нові офіси також є важливими для підтримки рівня залученості і активного розвитку компанії у регіонах, просуванні місцевих IT-спільнот.