Український інтернет-магазин жіночої білизни Alisa.ua відзначився у Міжнародний жіночий день. На сайті прибрали оголені тіла моделей, аби підтримати протидію сексуальній об'єктивації у рекламі та ЗМІ.

Маркетинг-директорка Alisa.ua Лєра Кутепова запевнила, що їх підприємство не вважає 8 березня святом весни і жіночності. Насправді ж їхня позиція така – це День боротьби жінок за рівні права.

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Директорка запевнила, що сексуальна об'єктивація закріплює гендерні стереотипи у суспільстві. Також це може формувати негативне уявлення жінок про себе.

Такій комунікації немає місця у наші дні. Чомусь досі заведено вважати, що 8 березня — це свято весни та жіночності. Своєю комунікацією ми хочемо звернути увагу наших клієнтів та громадськості на його справжню суть та меседж,

– закликала Лєра Кутепова.

Інтернет-магазин створив хештег #Правонатіло.



Український інтернет-магазин підтримав жінок / Колаж 24 каналу

Представники Alisa.ua закликали поширювати свій маніфест. У ньому також розмістили поради про те, як діяти, коли побачив рекламу, яка дискримінує.

Довідка. Соціологічна група " Рейтинг" провела опитування у лютому 2021 року щодо гендерної рівності та стереотипів. Згідно з результатами, 64% українців досі вважають, що готування їжі – це "жіноча" справа.