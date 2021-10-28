Український фотосток Depositphotos продали за 85 мільйонів доларів

Американсько-ірландська компанія VistaPrint придбала український фотосток Depositphotos та дочірні структури. Вартість угоди склала 85 мільйонів доларів.

На цій угоді особисто засновник компанії Дмитро Сергєєв заробив щонайменше 47,9 мільйона доларів. При цьому він повністю відійде від управління компанією.

Я дуже радий, що Роберт Кін настільки повірив у наш продукт і команду, що вирішив зробити Depositphotos і Crello ключовим елементом трансформації своєї компанії,

– прокоментував угоду в офіційному пресрелізі Сергєєв.

Vistaprint: що відомо Vistaprint — голландська глобальна компанія з електронної комерції, яка виробляє друковані та цифрові маркетингові продукти для малого та мікробізнесу.

Що відомо про компанію Depositphotos

Компанію Depositphotos заснував у Києві уродженець Росії та громадянин Кіпру Дмитро Сергєєв. Цікаво, що ще влітку 2021 року він оцінював свою компанію у куди вищу суму – 200 мільйонів доларів. За його словами, компанія зростала на 50% щороку.

Дмитро Сергєєв заснував Depositphotos у 2009 році

Якщо Depositphotos вийде на плато – менше ніж 20–30% зростання на рік, його потрібно буде або продавати, або інакше структурувати,

– казав засновник компанії.

В офісах компанії, розкиданих в шести країнах, працює близько 450 осіб. До холдингу також входить дочірній проєкт з редагування фото Crello. У нього інвестували 10 мільйонів доларів.

Контрольний пакет компанії зберігався у засновника – 55,9%. Решта – у топменеджменту, анонімних акціонерів та інвесторів. Керівництво як один з варіантів планувало вихід компанії на IPO (первинне розміщення акцій), але обрало запасний варіант – продаж.

Дмитро Сергєв вже має досвід продажу бізнесу. У 2009 році він продав файлообмінник DepositFiles.