На цій угоді особисто засновник компанії Дмитро Сергєєв заробив щонайменше 47,9 мільйона доларів. При цьому він повністю відійде від управління компанією.

Я дуже радий, що Роберт Кін настільки повірив у наш продукт і команду, що вирішив зробити Depositphotos і Crello ключовим елементом трансформації своєї компанії,

– прокоментував угоду в офіційному пресрелізі Сергєєв.

Vistaprint: що відомо Vistaprint — голландська глобальна компанія з електронної комерції, яка виробляє друковані та цифрові маркетингові продукти для малого та мікробізнесу.

Що відомо про компанію Depositphotos

Компанію Depositphotos заснував у Києві уродженець Росії та громадянин Кіпру Дмитро Сергєєв. Цікаво, що ще влітку 2021 року він оцінював свою компанію у куди вищу суму – 200 мільйонів доларів. За його словами, компанія зростала на 50% щороку.

Дмитро Сергєєв заснував Depositphotos у 2009 році

Якщо Depositphotos вийде на плато – менше ніж 20–30% зростання на рік, його потрібно буде або продавати, або інакше структурувати,

– казав засновник компанії.

В офісах компанії, розкиданих в шести країнах, працює близько 450 осіб. До холдингу також входить дочірній проєкт з редагування фото Crello. У нього інвестували 10 мільйонів доларів.

Контрольний пакет компанії зберігався у засновника – 55,9%. Решта – у топменеджменту, анонімних акціонерів та інвесторів. Керівництво як один з варіантів планувало вихід компанії на IPO (первинне розміщення акцій), але обрало запасний варіант – продаж.

Цікаво! Дмитро Сергєв вже має досвід продажу бізнесу. У 2009 році він продав файлообмінник DepositFiles.