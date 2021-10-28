На цій угоді особисто засновник компанії Дмитро Сергєєв заробив щонайменше 47,9 мільйона доларів. При цьому він повністю відійде від управління компанією.
Я дуже радий, що Роберт Кін настільки повірив у наш продукт і команду, що вирішив зробити Depositphotos і Crello ключовим елементом трансформації своєї компанії,
– прокоментував угоду в офіційному пресрелізі Сергєєв.
Vistaprint: що відомоVistaprint — голландська глобальна компанія з електронної комерції, яка виробляє друковані та цифрові маркетингові продукти для малого та мікробізнесу.
Що відомо про компанію Depositphotos
Компанію Depositphotos заснував у Києві уродженець Росії та громадянин Кіпру Дмитро Сергєєв. Цікаво, що ще влітку 2021 року він оцінював свою компанію у куди вищу суму – 200 мільйонів доларів. За його словами, компанія зростала на 50% щороку.
Дмитро Сергєєв заснував Depositphotos у 2009 році
Якщо Depositphotos вийде на плато – менше ніж 20–30% зростання на рік, його потрібно буде або продавати, або інакше структурувати,
– казав засновник компанії.
В офісах компанії, розкиданих в шести країнах, працює близько 450 осіб. До холдингу також входить дочірній проєкт з редагування фото Crello. У нього інвестували 10 мільйонів доларів.
Контрольний пакет компанії зберігався у засновника – 55,9%. Решта – у топменеджменту, анонімних акціонерів та інвесторів. Керівництво як один з варіантів планувало вихід компанії на IPO (первинне розміщення акцій), але обрало запасний варіант – продаж.