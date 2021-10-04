Український фонд стартапів видав 350 тисяч доларів: які компанії отримали фінансування

Український фонд стартапів (USF) оголосив результати 30 та 31 Pitch Day, які відбулись 20 серпня та 24 вересня 2021 року. Загальна сума фінансування склала 350 тисяч доларів.

З 24 команд-учасників, які презентували свої ідеї, обрали 10 переможців. 6 стартапів на етапі pre-seed отримали гранти у розмірі 25 тисяч доларів, а 4 стартапи на етапі seed – по 50 тисяч доларів.

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Які розробки отримали по 25 тисяч доларів:

SmartZavod (Київ) – компанія, розробка якої повністю автоматизує та суттєво полегшує процес прототипування для Hardware стартапів та науково-дослідних відділів;

(Київ) – компанія, розробка якої повністю автоматизує та суттєво полегшує процес прототипування для Hardware стартапів та науково-дослідних відділів; Innstoria (Київ) – конструктор інтернет-магазинів, який протягом 40 секунд створює готовий сайт з уже доданими товарами на основі сторінки компанії в інстаграмі;

(Київ) – конструктор інтернет-магазинів, який протягом 40 секунд створює готовий сайт з уже доданими товарами на основі сторінки компанії в інстаграмі; MATHEMA (Київ) – онлайн-школа математики для школярів різного віку;

(Київ) – онлайн-школа математики для школярів різного віку; InputSoft (Київ) – платформа для оптимізації використання людських та технічних ресурсів в аеропортах;

(Київ) – платформа для оптимізації використання людських та технічних ресурсів в аеропортах; RiseMe (Київ) – платформа, яка створює персоналізовану музику, що допомагає сконцентровувати увагу та прививає користувачам корисні звички;

(Київ) – платформа, яка створює персоналізовану музику, що допомагає сконцентровувати увагу та прививає користувачам корисні звички; SKIDS (Львів) – мобільний додаток з анімаційними книгами для дітей, які мають на меті привити їм любов до читання та навчання.

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Компанії, що отримали по 50 тисяч доларів:

SPOKK (Київ) – страхування у смартфоні, яке дає доступ до продуктів мікрострахування та повний спектр послуг онлайн. Користувачі можуть придбати поліс у декілька кліків, подати заявку на компенсацію збитків, миттєво дізнатись рішення про виплати за страховими випадками тощо;

(Київ) – страхування у смартфоні, яке дає доступ до продуктів мікрострахування та повний спектр послуг онлайн. Користувачі можуть придбати поліс у декілька кліків, подати заявку на компенсацію збитків, миттєво дізнатись рішення про виплати за страховими випадками тощо; Gravitec (Київ) – автоматична доставка персоналізованого контенту для медіаресурсів, а також малого та середнього бізнесу на базі браузерних push-повідомлень, що дозволяє збільшити трафік до 25%;

(Київ) – автоматична доставка персоналізованого контенту для медіаресурсів, а також малого та середнього бізнесу на базі браузерних push-повідомлень, що дозволяє збільшити трафік до 25%; TEHNOTABLE (Київ) – єдиний в Україні виробник столів з електронним механізмом підіймання, які допомагають знизити напругу зі спини та підтягнути м'язи всього тіла;

(Київ) – єдиний в Україні виробник столів з електронним механізмом підіймання, які допомагають знизити напругу зі спини та підтягнути м'язи всього тіла; StudyDive (Київ) – платформа для управління розвитком співробітників компаній, яка дозволяє збільшити залучення команди в освіту та зменшити витрати на купівлю освітнього контенту.

Основними критеріями вибору переможців в USF традиційно стали команда, ринок, доцільність фінансування, стратегія розвитку, а також ідея (для pre-seed) або продукт (для seed).

Нагадаємо, що фонд приймає заявки на отримання грантів для українських стартапів на постійній основі, а залишити власну можна на офіційному сайті організації.