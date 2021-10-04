З 24 команд-учасників, які презентували свої ідеї, обрали 10 переможців. 6 стартапів на етапі pre-seed отримали гранти у розмірі 25 тисяч доларів, а 4 стартапи на етапі seed – по 50 тисяч доларів.
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Які розробки отримали по 25 тисяч доларів:
- SmartZavod (Київ) – компанія, розробка якої повністю автоматизує та суттєво полегшує процес прототипування для Hardware стартапів та науково-дослідних відділів;
- Innstoria (Київ) – конструктор інтернет-магазинів, який протягом 40 секунд створює готовий сайт з уже доданими товарами на основі сторінки компанії в інстаграмі;
- MATHEMA (Київ) – онлайн-школа математики для школярів різного віку;
- InputSoft (Київ) – платформа для оптимізації використання людських та технічних ресурсів в аеропортах;
- RiseMe (Київ) – платформа, яка створює персоналізовану музику, що допомагає сконцентровувати увагу та прививає користувачам корисні звички;
- SKIDS (Львів) – мобільний додаток з анімаційними книгами для дітей, які мають на меті привити їм любов до читання та навчання.
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Компанії, що отримали по 50 тисяч доларів:
- SPOKK (Київ) – страхування у смартфоні, яке дає доступ до продуктів мікрострахування та повний спектр послуг онлайн. Користувачі можуть придбати поліс у декілька кліків, подати заявку на компенсацію збитків, миттєво дізнатись рішення про виплати за страховими випадками тощо;
- Gravitec (Київ) – автоматична доставка персоналізованого контенту для медіаресурсів, а також малого та середнього бізнесу на базі браузерних push-повідомлень, що дозволяє збільшити трафік до 25%;
- TEHNOTABLE (Київ) – єдиний в Україні виробник столів з електронним механізмом підіймання, які допомагають знизити напругу зі спини та підтягнути м'язи всього тіла;
- StudyDive (Київ) – платформа для управління розвитком співробітників компаній, яка дозволяє збільшити залучення команди в освіту та зменшити витрати на купівлю освітнього контенту.
Основними критеріями вибору переможців в USF традиційно стали команда, ринок, доцільність фінансування, стратегія розвитку, а також ідея (для pre-seed) або продукт (для seed).
Нагадаємо, що фонд приймає заявки на отримання грантів для українських стартапів на постійній основі, а залишити власну можна на офіційному сайті організації.