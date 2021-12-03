Український фонд стартапів назвав переможців 33 Pitch Day: хто отримав фінансування

Український фонд стартапів оголосив переможців 33 Pitch Day, що відбувся 12 листопада. З 11 команд журі обрало 5 найкращих, які презентували свої бізнес-ідеї.

До списку потрапили стартапи зі Львова, Дніпра, Києва та Одеси. Кожній команді-переможцю виплатять грант у розмірі 25 тисяч доларів.

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Переможці 33 Pitch Day

Переможцями 33 Pitch Day від Українського фонду стартапів стали:

NOTY.AI (Львів) . Платформа на базі штучного інтелекту, яка транскрибує зустрічі та відеодзвінки у Google Meet у нотатки, елементи дій, завдання, події тощо та підсумовує їх.

. Платформа на базі штучного інтелекту, яка транскрибує зустрічі та відеодзвінки у Google Meet у нотатки, елементи дій, завдання, події тощо та підсумовує їх. WheelKeep (Дніпро) . Бортовий комп'ютер та мобільний додаток для захисту велосипедів від крадіжок. Якщо хтось сторонній намагається рухати велосипедом без відома власника, комп'ютер надсилає push-сповіщення на смартфон. У випадку крадіжки передбачена спрощена система зв'язку з поліцією.

. Бортовий комп'ютер та мобільний додаток для захисту велосипедів від крадіжок. Якщо хтось сторонній намагається рухати велосипедом без відома власника, комп'ютер надсилає push-сповіщення на смартфон. У випадку крадіжки передбачена спрощена система зв'язку з поліцією. Olenka.ai (Київ) . Голосовий бот для здійснення продажів з елементами штучного інтелекту. Телефонує клієнтам, аналізує їхні слова і відповідає за заданим алгоритмами сценарієм.

. Голосовий бот для здійснення продажів з елементами штучного інтелекту. Телефонує клієнтам, аналізує їхні слова і відповідає за заданим алгоритмами сценарієм. AdMarket (Київ, Одеса) . Маркетплейс у галузі офлайн реклами, що допомагає бізнесу управляти промокампаніями, вносячи технологічні інновації у процеси пошуку, планування та їхньої покупки.

. Маркетплейс у галузі офлайн реклами, що допомагає бізнесу управляти промокампаніями, вносячи технологічні інновації у процеси пошуку, планування та їхньої покупки. Connect 21 (Київ). Платформа для психологів та психіатрів, а також їхніх клієнтів, що дозволяє бути на зв'язку 24/7. Тут можна знайти потрібного фахівця з профільною вищою освітою чи підібрати для себе терапевтичну групу. Спеціалісти можуть проходити платні курси для підвищення кваліфікації прямо на платформі.