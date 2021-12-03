До списку потрапили стартапи зі Львова, Дніпра, Києва та Одеси. Кожній команді-переможцю виплатять грант у розмірі 25 тисяч доларів.
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Переможці 33 Pitch Day
Переможцями 33 Pitch Day від Українського фонду стартапів стали:
- NOTY.AI (Львів). Платформа на базі штучного інтелекту, яка транскрибує зустрічі та відеодзвінки у Google Meet у нотатки, елементи дій, завдання, події тощо та підсумовує їх.
- WheelKeep (Дніпро). Бортовий комп'ютер та мобільний додаток для захисту велосипедів від крадіжок. Якщо хтось сторонній намагається рухати велосипедом без відома власника, комп'ютер надсилає push-сповіщення на смартфон. У випадку крадіжки передбачена спрощена система зв'язку з поліцією.
- Olenka.ai (Київ). Голосовий бот для здійснення продажів з елементами штучного інтелекту. Телефонує клієнтам, аналізує їхні слова і відповідає за заданим алгоритмами сценарієм.
- AdMarket (Київ, Одеса). Маркетплейс у галузі офлайн реклами, що допомагає бізнесу управляти промокампаніями, вносячи технологічні інновації у процеси пошуку, планування та їхньої покупки.
- Connect 21 (Київ). Платформа для психологів та психіатрів, а також їхніх клієнтів, що дозволяє бути на зв'язку 24/7. Тут можна знайти потрібного фахівця з профільною вищою освітою чи підібрати для себе терапевтичну групу. Спеціалісти можуть проходити платні курси для підвищення кваліфікації прямо на платформі.
Що відомо про Український фонд стартапівДержавний фонд, започаткований з ініціативи Кабміну у 2018 році. Основне завдання – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів України на ранніх стадіях (pre-seed та seed) з метою посилення їхньої глобальної конкурентоспроможності.
Процес відбору стартапів, які отримують фінансові гранти, відбувається на конкурсній основі – компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.
Джерело: Wikipedia