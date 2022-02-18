Програма триватиме 5 місяців і орієнтована на B2B-стартапи, що займаються розробкою програмного забезпечення або рішень для уловлювання, зберігання і зниження викидів вуглецю. Український стартап отримав 50 тисяч євро готівкою і 30 тисяч на покриття вартості програми.

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S.Lab став учасником програми Wise Guys Sustainability

Угода з акселератором передбачає, що український S.Lab передасть йому частку у стартапі. Точний відсоток не розкривають, однак за умовами програми він не може перевищувати 9%.

Що відомо про акселератор Startup Wise Guys З 2012 року є одним із провідних інвесторів у регіонах Східної, Центральної і Північної Європи. Фокусується на стартапах на ранніх стадіях, що працюють у напрямках SaaS, фінтех, кібербезпеки і сталості довкілля. У портфелі акселератора – понад 250 інвестицій і 8 екзитів.

Разом з українським стартапом, до програми Wise Guys Sustainability потрапили ще 8 проєктів з Естонії, Франції, Румунії, Латвії, Греції, Данії, Польщі і США. Після завершення у всіх них буде можливість отримати follow-on інвестиції на суму до 200 тисяч євро.

Чим займається український S.Lab

Стартап заснований 2020 року Юлією Бялецькою і Євгеном Томіліним. Компанія займається виготовленням екологічного пакування і предметів декору на основі міцелію грибів і стебел технічних конопель. За словами засновників, їхній продукт – на 100% біорозкладний. Він розкладається у ґрунті за 1 – 1,5 місяця і здатен повністю замінити пластик.

Екопакування українського S.Lab / Фото S.Lab

До слова, в S.Lab очікують, що до завершення програми від Startup Wise Guys зможуть додатково залучити ще 500 тисяч євро інвестицій.