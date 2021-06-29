Засновниця шукає вогник: український бренд одягу Gasanova запускає франшизу

Бренд одягу Gasanova, створений в Україні, запускає продаж франшиз. Це відбувається разом із компанією Franchise Group.

У компаній – досить амбітні плани. Планують відкрити 20 франчайзингових бутиків по всьому світу – і це лише за 3 роки.

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Однак в Україні буде лише 2 бутики по франшизі у таких містах:

Дніпро;

Одеса.

Як відкрити франшизу Gasanova

В Україні працює один фірмовий магазин Gasanova. Він розташований в центрі Києва.

Існує 2 формати франшизи цього бренду:

Casual S – для такого потрібне приміщення від 80 квадратних метрів;

– для такого потрібне приміщення від 80 квадратних метрів; Crystal L – у такому разі потрібно шукати приміщення від 120 квадратних метрів.

Головні вимоги

Засновниця бренду Ельвіра Гасанова заявила, що в партнері шукає "саму себе". Важливо, щоб людина була зацікавленою та любила свою роботу.

Мені важливо бачити вогонь в очах і розуміння, що це така ж його справа, як і моя,

– сказала Гасанова.

За її словами, франчайзі – це не просто інвестор. Водночас ця людина повинна бути стилістом, керівником, маркетологом.

"Він – усе. Він – частина родини Gasanova, у якій кожен працює на спільне благо", – підсумувала дизайнерка.

Допомога від Gasanova

Компанія супроводжуватиме партнера. Зокрема, разом з ним запускатиме проєкт, а також підтримуватиме опісля.

Обов'язки власника франшизи:

розробляє дизайн-проєкт магазину;

формує асортимент перших колекцій;

навчає персонал;

займається маркетингом і рекламою.

Також команда допоможе організувати масштабне відкриття бутика.