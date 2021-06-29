Засновниця шукає вогник: український бренд одягу Gasanova запускає франшизу
Джерело:AIN.business
Бренд одягу Gasanova, створений в Україні, запускає продаж франшиз. Це відбувається разом із компанією Franchise Group.
У компаній – досить амбітні плани. Планують відкрити 20 франчайзингових бутиків по всьому світу – і це лише за 3 роки.
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Однак в Україні буде лише 2 бутики по франшизі у таких містах:
- Дніпро;
- Одеса.
Як відкрити франшизу Gasanova
Існує 2 формати франшизи цього бренду:
- Casual S – для такого потрібне приміщення від 80 квадратних метрів;
- Crystal L – у такому разі потрібно шукати приміщення від 120 квадратних метрів.
Головні вимоги
Засновниця бренду Ельвіра Гасанова заявила, що в партнері шукає "саму себе". Важливо, щоб людина була зацікавленою та любила свою роботу.
Мені важливо бачити вогонь в очах і розуміння, що це така ж його справа, як і моя,
– сказала Гасанова.
За її словами, франчайзі – це не просто інвестор. Водночас ця людина повинна бути стилістом, керівником, маркетологом.
"Він – усе. Він – частина родини Gasanova, у якій кожен працює на спільне благо", – підсумувала дизайнерка.
Допомога від Gasanova
Компанія супроводжуватиме партнера. Зокрема, разом з ним запускатиме проєкт, а також підтримуватиме опісля.
Обов'язки власника франшизи:
- розробляє дизайн-проєкт магазину;
- формує асортимент перших колекцій;
- навчає персонал;
- займається маркетингом і рекламою.
Також команда допоможе організувати масштабне відкриття бутика.Проводите акцію та хочете привабити клієнтів? Розкажіть про неї SMS розсилкою саме на тих, кому вона може бути найцікавішою – за допомогою Big Data від Київстар Бізнес та платформи для самостійних SMS розсилок Business Data Solution.