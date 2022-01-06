Український бізнес почав купувати більше комерційних авто: рейтинг найпопулярніших марок

За результатами 2021 року, український парк вантажних та спеціальних авто поповнили 15,9 тисячі нових транспортних засобів. Показник на 37% вищий, ніж у 2020 році.

При цьому, у грудні 2021 року на ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1 873 транспортні засоби. Це найбільший показник за рік та на 15% вищий, ніж у грудні 2020 року.

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Найпопулярніші комерційні авто

Найпопулярнішою маркою у 2021 році на ринку нових комерційних авто стала Renault – 3 004 зареєстровані автомобілі, що на 53% вище, ніж у 2020 році.

На другій сходинці опинився Citroen з показником у 2 146 реєстрацій та зростанням продажів на 140% проти 2020 року. Замикає трійку найпопулярніших Fiat, хоча й попит на авто цієї марки цьогоріч знизився на 13%, і загалом було продано 1 743 комерційні одиниці транспортних засобів компанії.

Четвертий результат у Peugeot, чиї реєстрація зросли на 16% – до 1 306 автомобілів. Останній у п'ятірці рейтингу МАЗ, у заліку якого у 2021 році всього 1 009 комерційних авто, що свідчить про зростання продажів компанії на 33%.

Історія компанії Renault: дивіться відео