Засновники проходять акселерацію у Турині (Італія). Розробкою займається команда в Україні.

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Чим займається український InputSoft

Стартап заснували у лютому 2021 року Анастасія Смик, Валентин Завадський і Андрій Смик, які до цього тривалий час працювали у цивільній авіації.

InputSoft – це SaaS-платформа для оптимізації використання людських і технічних ресурсів, а також аналізу даних в аеропортах. Складається з двох програмних комплексів – Resource Management і Data Management.

З допомогою платформи аеропорти та компанії з наземного обслуговування літаків зможуть ефективно планувати свої ресурси, автоматизувати процеси з обслуговування повітряних суден і пасажирів та покращувати їх як для авіакомпаній, так і для їхніх клієнтів.

Раніше InputSoft виграв менторську підтримку від Genesis і грошовий приз у межах інкубатора YEP, 25 тисяч доларів від Українського фонду стартапів, а також представив розробку в ALPHA Startup на Web Summit у Лісабоні.