Українським фермерам пропонують 10 тисяч доларів: що слід зробити

Розвиток стійкості мікроорганізмів до протимікробних препаратів (антибіотикорезистентність) — глобальна проблема людства. В Україні триває конкурс на найкращий проєкт з метою посилення боротьби з антибіотикорезистентністю у тваринництві.

Через надмірне застосування протимікробних препаратів, зокрема у тваринництві, бактерії адаптуються до антибіотиків і не реагують на них. Таким чином, ефективність лікування тварин, риб та бджіл різко знижується.

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У зв’язку з цим міжнародні урядові та громадські організації стимулюють боротьбу з антибіотикорезистентністю.

Основні відомості про грантовий конкурс

Грантова програма в Україні стала доступна завдяки Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО), Європейському банку реконструкції та розвитку в рамках проєкту технічної підтримки "Здоров’я тварин, безпечність харчової продукції та програми гарантування її якості" та Асоціації "Свинарі України".

Програму підтримують Міністерство освіти України та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Метою конкурсу, за повідомленням грантодавців, є:

підвищення обізнаності щодо ризиків, пов’язаних з розвитком антибіотикорезистентності, та їх зниження,

вироблення шляхів відмови від/мінімізації застосування протимікробних препаратів у тваринництві, птахівництві, рибництві та/чи бджільництві,

підвищення стандартів утримання тварин та безпечності продукції тваринництва

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Як фермеру отримати 10 тисяч доларів

Можливість отримати грантове фінансування в розмірі 10 тисяч доларів матиме те підприємство, яке об’єднає власні зусилля з науковою установою чи навчальним закладом для реалізації мети конкурсу.

При цьому організатори повідомляють, що:

заявки подають заклади вищої та фахової передвищої освіти, що займаються дослідженнями в царині вирощування та здоров’я тварин, безпечності продукції харчування; заявник має довести партнерство з представником(ами) бізнесу (виробником(ами), що спеціалізуються на вирощуванні продуктивних тварин, птахів, риб та бджіл) листом про підтвердження співпраці у рамках проєкту на бланку підприємств(а). перевага надаватиметься заявкам від закладів освіти, які також охоплюватимуть співпрацю з представниками акредитованих лабораторій.

Бджолярі та рибні господарства також можуть подавати заявку / Фото Unsplash

Водночас грантодавці наголошують на тому, що у конкурсі не братимуть участь заявки, які базуються на просуванні комерційних продуктів та технологій.

Вимоги до грантового проєкту

Чітке формулювання підходів для відмови чи контрольованого застосування протимікробних препаратів, моніторингу антибіотикорезистентності.

Простежуваність кроків реалізації.

Деталізований бюджет використання грантових коштів.

Прогнозованість і моніторинг результатів.

Реалізація проєкту впродовж не довше 10 місяців.

Висвітлення діяльності та результатів проєкту.

Заявки на отримання грантового фінансування у розмірі 10 тисяч доларів можна подавати до 15 вересня, а оголошення переможця конкурсу відбудеться 15 жовтня 2021 року.

Взяти участь можуть власники бджіл, птиці, свиней та інших сільськогосподарських тварин, а також рибні господарства.

Детальніше про умови конкурсу та вимоги до проєктів можна дізнатися за