Через надмірне застосування протимікробних препаратів, зокрема у тваринництві, бактерії адаптуються до антибіотиків і не реагують на них. Таким чином, ефективність лікування тварин, риб та бджіл різко знижується.
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У зв’язку з цим міжнародні урядові та громадські організації стимулюють боротьбу з антибіотикорезистентністю.
Основні відомості про грантовий конкурс
Грантова програма в Україні стала доступна завдяки Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО), Європейському банку реконструкції та розвитку в рамках проєкту технічної підтримки "Здоров’я тварин, безпечність харчової продукції та програми гарантування її якості" та Асоціації "Свинарі України".
Програму підтримують Міністерство освіти України та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Метою конкурсу, за повідомленням грантодавців, є:
- підвищення обізнаності щодо ризиків, пов’язаних з розвитком антибіотикорезистентності, та їх зниження,
- вироблення шляхів відмови від/мінімізації застосування протимікробних препаратів у тваринництві, птахівництві, рибництві та/чи бджільництві,
- підвищення стандартів утримання тварин та безпечності продукції тваринництва
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Як фермеру отримати 10 тисяч доларів
Можливість отримати грантове фінансування в розмірі 10 тисяч доларів матиме те підприємство, яке об’єднає власні зусилля з науковою установою чи навчальним закладом для реалізації мети конкурсу.
При цьому організатори повідомляють, що:
- заявки подають заклади вищої та фахової передвищої освіти, що займаються дослідженнями в царині вирощування та здоров’я тварин, безпечності продукції харчування;
- заявник має довести партнерство з представником(ами) бізнесу (виробником(ами), що спеціалізуються на вирощуванні продуктивних тварин, птахів, риб та бджіл) листом про підтвердження співпраці у рамках проєкту на бланку підприємств(а).
- перевага надаватиметься заявкам від закладів освіти, які також охоплюватимуть співпрацю з представниками акредитованих лабораторій.
Бджолярі та рибні господарства також можуть подавати заявку / Фото Unsplash
Водночас грантодавці наголошують на тому, що у конкурсі не братимуть участь заявки, які базуються на просуванні комерційних продуктів та технологій.
Вимоги до грантового проєкту
- Чітке формулювання підходів для відмови чи контрольованого застосування протимікробних препаратів, моніторингу антибіотикорезистентності.
- Простежуваність кроків реалізації.
- Деталізований бюджет використання грантових коштів.
- Прогнозованість і моніторинг результатів.
- Реалізація проєкту впродовж не довше 10 місяців.
- Висвітлення діяльності та результатів проєкту.
Заявки на отримання грантового фінансування у розмірі 10 тисяч доларів можна подавати до 15 вересня, а оголошення переможця конкурсу відбудеться 15 жовтня 2021 року.
Взяти участь можуть власники бджіл, птиці, свиней та інших сільськогосподарських тварин, а також рибні господарства.