Таку важливу заяву для світу українського ресторанного бізнесу озвучив посол України у Франції, постійний представник України при ЮНЕСКО, Вадим Омельченко під час виступі на форумі "Україна 30. Імідж України".
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Що таке рейтинг Michelin
Перший ресторанний путівник було видано Андре Мішленом, одним із засновників компанії "Michelin" у 1900 році. На початковому етапі путівник включав список різноманітних корисних для мандрівників місць, таких як готелі, ремонтні майстерні, платні автостоянки, місця харчування.
З 1920 року до цього путівника було включено рейтинг ресторанів. А з 1926 року зірочка, схожа на квітку, поруч з назвою ресторану означає відмінну кухню.
На початку 30-х років минулого століття було диференційовано якість кухні за трьома зірками й ця традиція залишається дотепер:
- 1 зірка — дуже хороший ресторан у своїй категорії
- 2 зірки — відмінна кухня, заради ресторану варто дещо відхилитись від маршруту
- 3 зірки — чудова робота шеф-кухаря, варто сюди здійснити окрему подорож.
Зірки Michelin – знак найвищої якості / Фото Michelin
Експерти Michelin вже працюють в Україні
Посол України у Франції також повідомив окремі деталі стосовно роботи експертів Michelin в Україні
В Україні працюють групи експертів Michelin – вони їздили в Одесу, були у Києві, ще у декількох містах,
– повідомив Вадим Омельченко
Він підтвердив, що неодноразово зустрічався із представниками компанії видавця путівника та заявив, що представники Michelin дуже зацікавлені у співробітництві.
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Також стало відомо, що вже найближчим часом українські ресторатори отримають новини стосовно потенційного рейтингування їх бізнесу у найпрестижнішому профільному світовому виданні.
Чи зможуть українські ресторани отримати зірки Michelin
Вочевидь українському ресторанному бізнесу тепер доведеться ще більше підіймати планку якості, адже отримати заповітні зірки найвідомішого та найвпливовішого у світі ресторанного рейтингу вкрай складне завдання.
Дивіться відео з тризіркового ресторану Michelin
Відповідь на запитання, які українські ресторани зможуть стати конкурентами для тризіркових ресторанів Michelin у світі, сподіваємось почути вже найближчим часом.