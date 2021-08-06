Таку важливу заяву для світу українського ресторанного бізнесу озвучив посол України у Франції, постійний представник України при ЮНЕСКО, Вадим Омельченко під час виступі на форумі "Україна 30. Імідж України".

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Що таке рейтинг Michelin

Перший ресторанний путівник було видано Андре Мішленом, одним із засновників компанії "Michelin" у 1900 році. На початковому етапі путівник включав список різноманітних корисних для мандрівників місць, таких як готелі, ремонтні майстерні, платні автостоянки, місця харчування.

З 1920 року до цього путівника було включено рейтинг ресторанів. А з 1926 року зірочка, схожа на квітку, поруч з назвою ресторану означає відмінну кухню.

На початку 30-х років минулого століття було диференційовано якість кухні за трьома зірками й ця традиція залишається дотепер:

1 зірка — дуже хороший ресторан у своїй категорії

— дуже хороший ресторан у своїй категорії 2 зірки — відмінна кухня, заради ресторану варто дещо відхилитись від маршруту

— відмінна кухня, заради ресторану варто дещо відхилитись від маршруту 3 зірки — чудова робота шеф-кухаря, варто сюди здійснити окрему подорож.

Зірки Michelin – знак найвищої якості / Фото Michelin

Експерти Michelin вже працюють в Україні

Посол України у Франції також повідомив окремі деталі стосовно роботи експертів Michelin в Україні

В Україні працюють групи експертів Michelin – вони їздили в Одесу, були у Києві, ще у декількох містах,

– повідомив Вадим Омельченко

Він підтвердив, що неодноразово зустрічався із представниками компанії видавця путівника та заявив, що представники Michelin дуже зацікавлені у співробітництві.

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Також стало відомо, що вже найближчим часом українські ресторатори отримають новини стосовно потенційного рейтингування їх бізнесу у найпрестижнішому профільному світовому виданні.

Чи зможуть українські ресторани отримати зірки Michelin

Вочевидь українському ресторанному бізнесу тепер доведеться ще більше підіймати планку якості, адже отримати заповітні зірки найвідомішого та найвпливовішого у світі ресторанного рейтингу вкрай складне завдання.

Дивіться відео з тризіркового ресторану Michelin

Відповідь на запитання, які українські ресторани зможуть стати конкурентами для тризіркових ресторанів Michelin у світі, сподіваємось почути вже найближчим часом.