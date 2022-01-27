Для порівняння, у 2020 році ФОПи поповнили державний бюджет, сплативши ЄП на 27,6 мільярда гривень. У 2019 році сума була ще меншою – не повних 24 мільярди гривень.

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Що спричинило рекордні показники сплати єдиного податку ФОПами

Підвищення показників пояснюється:

збільшенням доходів ФОПів;

зростанням кількості діючих підприємців;

тенденцією активної реєстрації нових ФОПів при менших показниках закриття старих.





Довідка. Єдиний податок – це основний податок для ФОПів на спрощеній системі оподаткування, який було введено з метою зниження податкового навантаження.

До слова, оподатковуватись за спрощеною системою мають право фізичні особи-підприємці, які не перевищують визначені законодавством межі максимального обсягу доходу і кількості найманих працівників.

Додамо, що останні ініціативи з впровадження обов'язкової фіскалізації направлені саме на виявлення реального обсягу доходів підприємців та дотримання законності їхнього перебування на спрощеній системі.

Протести ФОПів проти фіскалізації: дивіться відео