Українські підприємці отримають безкоштовну підтримку від Мінцифри: умови програми

Міністерство цифрової трансформації запускає пілотну програму безкоштовної маркетингової підтримки для малого та середнього бізнесу. У розробці стратегій допомагатимуть маркетингові агенції, яких обиратимуть через відкритий конкурс.

Взяти участь можуть підприємства, офіційно зареєстровані як ФОП або юридична особа. Разом з тим до претендентів є кілька важливих вимог.

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Що відомо про ініціативу

Підприємцям, які пройдуть відбір, допоможуть:

створити маркетингову стратегію, що міститиме аналіз ринку й конкурентів, план розвитку компетенцій, метрики та інструменти для онлайн-продажів тощо;

провести ребрендинг;

розробити вебсайт та оптимізувати соціальні мережі;

підготувати ефективний текстовий і візуальний контент;

сформувати промобюджет і запустити промокампанію.

Вимоги до учасників

Щоб взяти участь у відборі, підприємства повинні відповідати таким критеріям:

бізнес працює на території України (при цьому може вести діяльність за кордоном);

запущене щонайшвидше на початку 2019 року;

є прибутковим, і може надати фінансову звітність та інформацію про продані цьогоріч товари чи послуги;

готове надати відгук про ефективність програми через три місяці після участі.

Портрет потенційного учасника програми / Скриншот сайту Мінцифри

Загалом програма орієнтована на малі та середні підприємства, які вийшли в нуль завдяки бізнес-моделі, однак застрягли у розвитку через відсутність чіткої стратегії, обмежене використання цифрових каналів продажів, проблеми з позиціонуванням брендів тощо.

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Як взяти участь