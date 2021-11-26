Взяти участь можуть підприємства, офіційно зареєстровані як ФОП або юридична особа. Разом з тим до претендентів є кілька важливих вимог.
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Що відомо про ініціативу
Підприємцям, які пройдуть відбір, допоможуть:
- створити маркетингову стратегію, що міститиме аналіз ринку й конкурентів, план розвитку компетенцій, метрики та інструменти для онлайн-продажів тощо;
- провести ребрендинг;
- розробити вебсайт та оптимізувати соціальні мережі;
- підготувати ефективний текстовий і візуальний контент;
- сформувати промобюджет і запустити промокампанію.
Вимоги до учасників
Щоб взяти участь у відборі, підприємства повинні відповідати таким критеріям:
- бізнес працює на території України (при цьому може вести діяльність за кордоном);
- запущене щонайшвидше на початку 2019 року;
- є прибутковим, і може надати фінансову звітність та інформацію про продані цьогоріч товари чи послуги;
- готове надати відгук про ефективність програми через три місяці після участі.
Портрет потенційного учасника програми / Скриншот сайту Мінцифри
Загалом програма орієнтована на малі та середні підприємства, які вийшли в нуль завдяки бізнес-моделі, однак застрягли у розвитку через відсутність чіткої стратегії, обмежене використання цифрових каналів продажів, проблеми з позиціонуванням брендів тощо.
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Як взяти участь
- заповнити анкету учасника проєкту;
- описати своє бачення розвитку онлайн-продажів і вказати, чого не вистачає для запуску стратегії власними силами;
- надати підтверджувальні документи про відповідність вашого бізнесу умовам програми після відбору.