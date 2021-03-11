Українські компанії потрапили у рейтинг Forbes: визнані найкращими стартапами для роботи у США
У список 500 найкращих стартапів-роботодавців за версією американського Forbes увійшли 2 компанії з українським корінням – GitLab і Allset. Вони зайняли 52 і 220 місце відповідно.
Джерело:Forbes
Щоб створити такий рейтинг, видання співпрацювало з дослідницькою компанією Statista. Як все відбувалось – читайте далі.
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Як відбувався відбір
Опитали 2500 роботодавців та обрали з них 500 найкращих. Цікаво, що у відборі брали участь лише ті компанії, у яких є 50 і більше співробітників.
При відборі враховували 3 критерії:
- репутацію роботодавця;
- задоволеність співробітників;
- розвиток.
Успіх українських компаній
► GitLab
Ця компанія зайняла 52 місце. Варто зазначити, що потрапляє у рейтинг вона не вперше. У 2020 році GitLab посіла 35 місце.
Цю компанію заснували український програміст Дмитро Запорожець і голландський підприємець Сід Сібранджі у 2014 році. Стартап займається кодами, повідомляє HB.
Користуються їх послугами такі клієнти:
- IBM;
- Alibaba Group;
- NASA;
- Sony.
► Аllset
Цій компанії вдалося піднятися в рейтингу кращих роботодавців, адже у 2020 році вона посіла 263 місце. Цьогоріч – 220 місце.
Allset заснували Стас Матвієнко і Ганна Поліщук в 2015 році. Додаток обслуговує клієнтів ресторанів. Він дозволяє замовити і оплатити їжу заздалегідь, щоб заощадити час. Стартап працює у понад 2500 закладах у 12 містах США.
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