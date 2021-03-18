Українські IT-компанії вразили своїм надзвичайним успіхом. У 2020 році вони залучили 571 мільйон доларів інвестицій. Варто зазначити, що це на 27 мільйонів більше, ніж було у 2019 році.

Такі дані оприлюднили у щорічному дослідженні інвестицій в український IT-сектор DealBook of Ukraine: 2021 від інвестиційного фонду AVentures Capital. Відзначились компанії, які залучили найбільше грошей.

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62% інвестицій залучили 4 глобальні компанії з українським корінням:

GitLab;

Creatio;

Restream;

airSlate.

До теми. Наприкінці лютого стало відомо, що група компаній Creatio залучила міноритарні інвестиції в розмірі 68 мільйонів доларів. Їх лід-інвестором став фонд Volition Capital, а співінвестором – фонд Horizon Capital.

Компанії вразили успіхом

Компанія GitLab стала першою багатомільярдною в Україні. Її оцінили у 6 мільярдів доларів. Водночас застосунок Reface.ai визнали тим, що найшвидше зростає. З початку роботи його завантажили 70 мільйонів разів.

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Також відзначили компанії, у яких найбільший міжнародний дохід. До цього рейтингу потрапили: