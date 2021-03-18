Понад 570 мільйонів доларів: українські IT-компанії залучили потужні інвестиції у 2020 році
Українські IT-компанії вразили своїм надзвичайним успіхом. У 2020 році вони залучили 571 мільйон доларів інвестицій. Варто зазначити, що це на 27 мільйонів більше, ніж було у 2019 році.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Такі дані оприлюднили у щорічному дослідженні інвестицій в український IT-сектор DealBook of Ukraine: 2021 від інвестиційного фонду AVentures Capital. Відзначились компанії, які залучили найбільше грошей.
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62% інвестицій залучили 4 глобальні компанії з українським корінням:
- GitLab;
- Creatio;
- Restream;
- airSlate.
Компанії вразили успіхом
Компанія GitLab стала першою багатомільярдною в Україні. Її оцінили у 6 мільярдів доларів. Водночас застосунок Reface.ai визнали тим, що найшвидше зростає. З початку роботи його завантажили 70 мільйонів разів.
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Також відзначили компанії, у яких найбільший міжнародний дохід. До цього рейтингу потрапили:
- Jooble;
- Genesis;
- Grammarly;
- airSlate;
- Creatio.
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