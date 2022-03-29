Українські біженці можуть бронювати житло на Booking зі знижкою 50 – 100%

Кількість біженців з України перевищила 3,5 мільйона осіб. Щоб хоч якось полегшити українцям вимушений виїзд зі свої країни, компанія Booking ввела спеціальні тарифи на житло.

Про це Booking повідомив у своїй розсилці, передає 24 канал. Українські біженці зможуть забронювати житло за 3 дні до заїзду зі знижкою від 50% або й зовсім безплатно. В окремих випадках доведеться сплатити лише податки та збори.

Зверніть увагу Авіакомпанія Emirates не планує йти з Росії

Де українці зможуть жити безплатно

Житло зі зниженим тарифом буде мати позначку "Ukraine Refugee Rate". Такі знижки діятимуть на території кількох європейських країн:

Словаччині;

Угорщині;

Румунії;

Польщі;

Італії;

Німеччині;

Австрії;

Молдові;

Нідерландах;

Чехії.

Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто тікає від війни в Україні. Разом з нашими партнерами ми працюємо над тим, щоб дати доступ до житла тим, хто цього потребує,

– зазначили у компанії.

Нагадаємо, що компанія з бронювання житла Booking покинула російський та білоруський ринки ще на початку березня.

Зверніть увагу – У Польщі мітингують під компаніями, які не виходять з Росії: дивіться відео