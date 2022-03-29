Про це Booking повідомив у своїй розсилці, передає 24 канал. Українські біженці зможуть забронювати житло за 3 дні до заїзду зі знижкою від 50% або й зовсім безплатно. В окремих випадках доведеться сплатити лише податки та збори.
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Де українці зможуть жити безплатно
Житло зі зниженим тарифом буде мати позначку "Ukraine Refugee Rate". Такі знижки діятимуть на території кількох європейських країн:
- Словаччині;
- Угорщині;
- Румунії;
- Польщі;
- Італії;
- Німеччині;
- Австрії;
- Молдові;
- Нідерландах;
- Чехії.
Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто тікає від війни в Україні. Разом з нашими партнерами ми працюємо над тим, щоб дати доступ до житла тим, хто цього потребує,
– зазначили у компанії.
Нагадаємо, що компанія з бронювання житла Booking покинула російський та білоруський ринки ще на початку березня.
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