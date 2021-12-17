Українська Vymex залучила понад 1 мільйон доларів інвестицій: чим займається компанія

Українська Vymex залучила понад 1 мільйон доларів від 20 приватних інвесторів. Компанія займається розробкою мобільного застосунку для управління бізнесом, його ресурсами та процесами.

Додаток дозволить керівникам та власникам бізнесу витрачати менше часу на рутинні процеси та сконцентруватися на головних цілях. Отримані кошти компанія вкладе у розвиток продукту.

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Чим займається Vymex

Vymex працює над розробкою додатку для управління бізнесом та його результатами. Продукт дозволить масово навчити підприємців вимірювати складові їхніх результатів, а компанію зробити зручною для якісних і кількісних метрик будь-яких складових – зокрема, процесів логістики, HR тощо.

Всередині додатку також можна буде обмінюватись та зберігати інформацію, комунікувати між спеціалістами всередині компанії в окремому месенджері. Крім того, система дозволить розміщувати резюме та шукати роботу.

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Перша презентація застосунку відбулась 15 грудня 2021 року, і зараз триває відкрите бета-тестування Vymex, до якого можуть долучитись 1 тисяча охочих – як власників бізнесу, так і спеціалістів. Щоб взяти участь у тестуванні, потрібно залишити заявку на сайті компанії.

У Vymex зазначають, що реліз їхнього додатку у веб, Android та IOS версіях запланований на початок 2022 року.