Додаток дозволить керівникам та власникам бізнесу витрачати менше часу на рутинні процеси та сконцентруватися на головних цілях. Отримані кошти компанія вкладе у розвиток продукту.

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Чим займається Vymex

Застосунок дозволить компаніям оцифрувати та систематизувати процеси найму, адаптації та мотивації співробітників, а також відслідковувати результати прийнятих рішень у цьому напрямку.

Додаток розробляється на основі власної математичної моделі, яка дасть змогу навчити підприємців вимірювати складові їхніх бізнес-результатів, а також зручно і якісно аналізувати будь-які процеси – логістику, HR тощо.

Всередині додатку також можна буде обмінюватись та зберігати інформацію, комунікувати між спеціалістами всередині компанії в окремому месенджері. Крім того, система дозволить розміщувати резюме та шукати роботу.

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Перша презентація застосунку відбулась 15 грудня 2021 року, і зараз триває відкрите бета-тестування Vymex, до якого можуть долучитись 1 тисяча охочих – як власників бізнесу, так і спеціалістів. Щоб взяти участь у тестуванні, потрібно залишити заявку на сайті компанії.

У Vymex зазначають, що реліз їхнього додатку у веб, Android та IOS версіях запланований на початок 2022 року.