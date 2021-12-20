Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін на заході "Україна та світ 2022", організованому виданням НВ. "Ми розглядаємо IPO, як можливий варіант, але не єдиний", – заявив підприємець.

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Rozetka планує вихід на фондову біржу

Владислав Чечоткін нагадав, що після входження до компанії міноритарного співвласника (фонду під управлінням Horizon Capital у 2015 році), Rozetka щороку проходить аудит однієї з компаній "Великої четвірки":

Deloitte;

PricewaterhouseCoopers;

Ernst & Young;

KPMG.

Вибудовуємо процеси та бізнес, який у майбутньому зможемо презентувати для публічного розміщення. Rozetka має ціль зайняти 10% роздрібного товарообігу України, що зараз становить близько 6 – 8 мільярдів доларів. До досягнення цієї мети потрібно йти ще довго. Владислав Чечоткін Співзасновник Rozetka

Перспективи компанії

Видання AIN.ua раніше повідомляло, що українську Rozetka хоче придбати найбільший фінтех-проєкт Казахстану Kaspi.kz. Втім, у коментарі 24 каналу компанія заявила, що не розглядає жодних варіантів продажу бізнесу.

Якщо Rozetka готова до IPO, вона може прийняти пропозицію M&A (злиття та поглинання іншою компанією), а повна відповідність усім вимогам додала б премію до суми угоди.