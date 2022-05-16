Дата проведення Форуму – 20 травня о 9:30. На сайті Spring Business Forum оприлюднили програму Форуму, з якою може ознайомитись кожен охочий.

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Що таке "Українська мрія – шляхи оновлення держави"

Ця зустріч є аполітичним некомерційним проєктом. Форум спрямований на розвиток бізнес-середовища України, обговорення питань мікро- та макроекономіки, монетарної політики та економічної ситуації в Україні загалом в умовах значних історичних викликів.

Завдання Форуму

– Визначити можливості реформування економічної і соціальної сфер. Зокрема, перспективи ведення підприємницької діяльності в Україні за стандартами ЄС та світовими стандартами у період Четвертої промислової революції.

– Розглянути дослідження експертів щодо використання людського капіталу в період значного відпливу кадрів та добрячої демотивації старіючого населення України.

– Розповісти про фінансовий та банківський сектори нашої держави. А також про реформи та зміни цього сектора в умовах цифрової ери.

– Вивчити приклади успішних проєктів. Обмінятись досвідом власників цих компаній та отримати практичні рекомендації щодо уникнення ризиків та помилок на шляху його реалізації.

Мета Форуму

В час війни значного удару зазнала економіка України. Метою форуму "Українська мрія – шляхи оновлення держави" є розглянути всі можливості відновлення функціонування критично важливого сектору суспільного життя.

Спікерами цьогорічного Форуму стали: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий, посол ЄС в Україні Матті Маасікас, ректор УКУ Богдан Прах, Надзвичайний та Повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, посол Ізраїля в Україні Михайло Бродський, в.о. постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фуані, радниця з зовнішньоекономічних питань посольства США в Україні Меган Боулдін, заступниця Голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко, Міжнародна Фінансова Корпорація Олена Волошина, USAID Наталя Петрова, лідерка проєктів "Вокс Україна" Юлія Мінчева, власник Meest group Ростислав Кісіль, директор Українського Інституту Майбутнього Вадим Денисенко, перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова, директор Neqsol holding Володимир Лавренчук, член правління АТ "КРЕДОБАНК" Антон Кіркач, генеральний директор інвестиційної компанії ФРІДОМ ФІНАНС Марина Машковська, засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький, власник компаній "Софтсерв" Тарас Кицмей, виконавчий директор Центру лідерства УКУ Андрій Рождественський.

Час проведення: початок о 9:30, закінчення о 17:45.

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