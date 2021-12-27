Українська мова у списку 20 найпопулярніших: хто і для чого її вивчає

Нині існує чимало інструментів, які дозволяють вивчити іноземну мову онлайн. Одним з них є український стартап Preply, який пропонує знайти кваліфікованих викладачів з будь-якого куточку світу.

На платформі є можливість вивчати близько 50 мов. Засновник Preply Дмитро Волошин розповів в ексклюзивному інтерв'ю Бізнес 24, що українська серед користувачів майданчику входить у 20 найпопулярніших.

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Українська у топ-20 найпопулярніших мов для вивчення

Дмитро Волошин поділився, що на платформі Preply користувачі охоче вивчають українську мову. Вона входить у 20 найпопулярніших, зокрема, через велику кількість висококваліфікованих викладачів.

Стартапер ділить людей, які вивчають українську, на дві групи:

люди з українським корінням, які вивчають рідну мову, щоб відновити зв'язок зі своєю країною і її культурою;

користувачі, які багато мандрують і полюбляють екзотику, сприймають мову як досвід.

Наприклад, 50-річний житель Техасу вже близько півтора року вивчає українську, щоб приїхати в Україну, поговорити українською у тутешніх ресторанах, з людьми, провести тут кілька місяців, і потім повернутись у США, щоб почати вчити японську,

– зазначає Дмитро Волошин.

Разом з тим підприємець додає, що серед українців найпопулярнішою мовою для вивчення є англійська. За його оцінками, мотивацією у цьому випадку є можливість кращого працевлаштування та вища зарплата. Далі за нею найпопулярнішими є французька, німецька та іспанська.