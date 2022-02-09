Співзасновник та ССО компанії Євген Гайдученко розповів про те, як вони з партнером наважились на такий крок і чим закінчився експеримент.

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З чого все почалось

Євген Гайдученко разом з дружиною почали розмірковувати, що ще 150 років тому 6 робочих днів і навіть більше були нормою. Відтоді людство пережило 4 індустріальні революції, і 6-денний робочий тиждень нині є взагалі неактуальним форматом для прогресивних компаній.

На той час підприємець разом з партнером Олексієм Германом саме заснували агенцію Don't Panic і були переконані, що їм не обов'язково працювати у форматі 5 днів на тиждень за фіксованим погодинним графіком.

Засновники Don't Panic Євген Гайдученко і Олексій Герман / Фото Євген Гайдученко

З самого початку хлопці працювали повністю віддалено, і самі регулювали, коли і скільки часу вони хочуть присвячувати роботі. За необхідності, вони працювали більше, а коли її не було – менше. Так, графік у 8 годин на день 5 днів на тиждень став для бізнесменів дуже умовним.

Ми багато говорили про 4-денний тиждень, але довго не могли наважитись. Не тільки через побоювання, що впадуть показники бізнесу, а ще й тому, що у нас на ринку 5-денка – це "так заведено". Страшно робити щось не так, як роблять всі,

– згадує Євген Гайдученко.

Підприємець зізнається, що найбільшим страхом було спробувати, і, якщо щось піде не так, не мати змоги повернути все назад: "Як ми можемо дати людям додатковий вихідний, а потім його скасувати?"

Тому Євген і Олексій вирішили домовитись зі співробітниками заздалегідь – якщо нічого не вийде, то всі будуть до цього готові і приймуть експеримент як просто цікавий досвід.

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Умови переходу

Зарплати працівників та робоче навантаження залишились тими ж, що й під час класичного графіку. Ставка й бонуси не змінились.

Підприємці повідомили команду, що у них буде адаптивний період. Клієнти, партнери й кандидати не були готові до того, що п'ятницями компанія не працюватиме, тож перехід повинен був бути м'яким.

Почали з того, що влаштували щоп'ятниці "день тиші". Всі зустрічі і чати перенесли на четвер, щоб один одного не чіпати. І ті, у кого є робота, могли просто попрацювати у тиші, а ті, у кого немає – провести день як захочуть. За місяць у нас встановився остаточний вихідний,

– пояснює Євген.

Раніше Don't Panic звітувала клієнтам щоп'ятниці, тож робочий процес все ж зазнав змін. У клієнтів запитали, коли їм було б зручно отримувати звіти і чи вони не проти, якщо це відбуватиметься у понеділок. Виявилось, що так було зручніше всім – у результаті 4-денний робочий тиждень став приводом ефективніше реорганізувати робочий процес.

"З'ясувалось, що наші метрики не погіршилися, тому ми так і залишились на 4-денці. Тобто для нас все склалося дуже природно", – зазначає підприємець.

Команда Don't Panic / Фото Євген Гайдученко

Що далі

Євген розповідає, що особисто для нього один додатковий вихідний, який він може провести з родиною – це достатня мотивація для того, щоб встигнути зробити всі завдання за 4 дні, не нехтуючи якістю роботи. Для всієї команди Don't Panic, за словами підприємця, все так само. Усім стало цікавіше й працівники перестали скаржитись на вигорання.

Завдяки переходу у нас дуже сильно підвищився бренд роботодавця. З моменту запуску до нас прийшло працювати двоє людей, для яких 4-денний робочий тиждень став значною перевагою при виборі місця роботи,

– наголошує бізнесмен.

До слова, Євген Гайдученко переконаний, що амбітні спеціалісти не хочуть "халяви", шукаючи роботу, де є більше вихідних – вони прагнуть балансу. На думку СОО Don't Panic, у 2022 році 4-денний графік є максимально збалансованим варіантом для ефективної роботи і насиченого життя.