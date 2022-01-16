Українська Air Ocean Airlines тимчасово призупинила всі польоти: у чому причина

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines повідомила про тимчасову зупинку всіх польотів. Передбачається, що рейси не здійснюватимуться до 15 березня.

У компанії зазначили, що це спричинено затримкою у поставках нових літаків. Разом з тим на вже отриманих авіалайнерах Ан-148 необхідно провести планове технічне обслуговування.

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Скасування рейсів Air Ocean Airlines

Компанія пообіцяла повернути гроші за вже придбані квитки або дати знижку у розмірі 50% на покупку наступного квитка пасажирам, які захочуть перенести виліт за невикористаним квитком на іншу дату.

Нагадаємо, що Air Ocean Airlines почала здійснювати регулярні рейси 21 листопада 2021 року. Флот компанії нині складається з двох літаків Ан-148.

Наразі існуюча маршрутна мережа авіакомпанії включає тільки внутрішні маршрути:

Київ – Львів;

Київ – Харків;

Київ – Запоріжжя;

Київ – Чернівці;

Львів – Харків;

Львів – Запоріжжя.

Наприкінці січня 2022 року Air Ocean Airlines планувала отримати третій Ан-148 і відкрити перші рейси за кордон.

Основне з допису Air Ocean Airlines

Шановні пасажири! У зв'язку з затримкою постачання повітряних суден та необхідністю проведення планового технічного обслуговування літаків, що експлуатуються в цей час, авіакомпанія вимушена перенести виконання польотів із поновленням починаючи з 15 березня 2022 року.

Перепрошуємо вас за спричинені незручності! Якщо Вам необхідна додаткова інформація, буль ласка, зверніться за номером телефону +380931775977.