За даними "Укравтопрому", це на 64% більше, ніж у серпні цього року. Яких транспортних засобів випустили найбільше – далі у матеріалі.

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Якого вітчизняного транспорту стало більше

Українські автовиробники минулого місяця найбільше зібрали легкових автомобілів – 809 одиниць, що на 3% кращий показник, ніж у вересні 2020 року.

Разом з тим випуск комерційних транспортних засобів склав всього 4 одиниці. Показник співпадає з результатом річної давнини.

Позитивний показник зростання виробництва у категорії автобусів. У вересні з конвеєрів зійшли 96 одиниць цього виду транспорту, що майже на третину більше, ніж за той самий період минулого року.

Важливо! У підрахунках "Укравтопрому" не враховані обсяги виробництва Кременчуцького автомобільного заводу. "АвтоКрАЗ" перестав звітувати про кількість випущених авто з серпня 2016 року.

До слова, з початку 2021 року в Україні загалом виготовлено 6 710 одиниць автотранспортних засобів, що у 2,2 раза більше, ніж за перші 9 місяців 2020 року, серед них:

легкові авто – 6 135 одиниць (+136%);

комерційний автотранспорт – 24 одиниці (-25%);

автобуси – 551 одиниця (+18%).

Обсяги виробництва автотранспорту в Україні / Інфографіка UkrAutoprom