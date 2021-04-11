В Україні запрацює мережа Burger King – справжній конкурент McDonald's
На українському ринку з'явиться справжній конкурент McDonald's – американська мережа Burger King. Чутки про те, що у Києві відкриють цей заклад поширювали вже давно.
Джерело:фейсбук Ігоря Сухомлина
Ресторатор Ігор Сухомлин заявив, що франшизу Burger King придбала компанія "Окко". Водночас представники компанії сказали, що наразі ще не визначились остаточно.
До теми Як відкрити бізнес без ідеї: топові 5 франшиз 2021 року
Що сказали в "Окко"
Джерело: Retailers
У пресслужбі "Окко" не заперечили, що придбали франшизу Burger King , але й не поспішили підтверджувати інформацію. Там зазначили, що завжди перебувають в пошуку різних варіантів розвитку сегменту харчування.
Зокрема, розглядаємо і співпрацю з різними міжнародними брендами. Однак говорити про те, хто це буде, вищезгаданий бренд або хтось інший – рано, ми ще фінально не визначились,
– сказали в "Окко".
Burger King в Україні: останні новини
- На початку квітня кияни почали обговорювати можливе відкриття мережі у столиці.
- Причиною став банер Burger King з написом "Скоро, 17 квітня".
- Згодом стало відомо, що це лише реклама виступу директора з маркетингу глобальної компанії Burger King в Україні – Фернандо Мачадо.
Поділитися новиною