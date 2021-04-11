На українському ринку з'явиться справжній конкурент McDonald's – американська мережа Burger King. Чутки про те, що у Києві відкриють цей заклад поширювали вже давно.

Ресторатор Ігор Сухомлин заявив, що франшизу Burger King придбала компанія "Окко". Водночас представники компанії сказали, що наразі ще не визначились остаточно.

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Що сказали в "Окко"

Джерело: Retailers

У пресслужбі "Окко" не заперечили, що придбали франшизу Burger King , але й не поспішили підтверджувати інформацію. Там зазначили, що завжди перебувають в пошуку різних варіантів розвитку сегменту харчування.

Зокрема, розглядаємо і співпрацю з різними міжнародними брендами. Однак говорити про те, хто це буде, вищезгаданий бренд або хтось інший – рано, ми ще фінально не визначились,

– сказали в "Окко".

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