Серед основних стратегічних цілей Офісу з розвитку підприємництва та експорту:

підтримка малого і середнього підприємництва;

допомога в налагодженні співробітництва та партнерства між українським та закордонним бізнесом;

промоція українських товарів та послуг за кордон;

розвиток експортних компетенцій українського бізнесу.

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За малим та середнім бізнесом — майбутнє. Ми змінюємо комунікацію держави і бізнесу, стаємо партнерами, підказуємо у складних ситуаціях. Для того, щоб бізнес і надалі розвивався в Україні, потрібна установа, яка б займалася державною політикою щодо бізнесу та відстоювала його інтереси,

– зазначив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Над якими проєктами працює Офіс

У Мінцифри зазначають, що це далеко не весь перелік проєктів. Незабаром установа займатиметься різноманітними питаннями, які хвилюють малий та середній бізнес. Зокрема, допомагатимуть залучати інвестиції, впроваджувати інновація, надаватимуть юридичну підтримку, створять національну стратегію розвитку підприємництва тощо.

Значення Офісу

У Мінцифри переконані, що завдяки установі зросте частка зареєстрованого бізнесу. А це відповідно й більше податкових надходжень до бюджету. Щобільше, скоротиться кількість підприємства на межі банкрутства.