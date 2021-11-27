В Україні запрацювало Бюро економічної безпеки: що змінилось для бізнесу

Бюро економічної безпеки офіційно запрацювало. Тепер БЕБ є єдиним органом державної влади в Україні, що відповідає за боротьбу з економічними злочинами.

Відповідне розпорядження про запуск органу видав Кабмін. Що це за структура і чому підприємцям важливо про неї знати – читайте далі.

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Чим займається БЕБ

Бюро економічної безпеки перенаймає частину повноважень інших державних структур та бореться з економічними злочинами в Україні. Раніше такі обов'язки розділяли Служба безпеки та Податкова міліція.

За задумом, БЕБ фокусуватиметься на аналітичній роботі:

виявлятиме зони ризику в українській економіці;

розроблятиме аналітичні висновки;

пропонуватиме зміни до законодавства.

Основною функцією Бюро є розслідування порушень, пов'язаних з:

ухиленням від сплати податків;

комерційними і банківськими таємницями;

корупційними схемами;

приватизацією;

підробкою документів;

контрабандою;

використанням бюджетних коштів не за призначенням тощо.

Орган отримує повноваження вимагати від підприємств необхідні документи та інформацію, відкривати провадження у справах про адміністративні порушення та застосовувати штрафні санкції.

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Що змінилось для бізнесу

Замість трьох органів – СБУ, Податкової міліції та Нацполіції, підприємців перевірятиме лише один. При цьому БЕБ, за задумом, не виконує функцій карального органу, натомість має навпаки підтримувати підприємців та створювати єдині податкові умови для всіх гравців ринку.

Глобальна мета Бюро економічної безпеки – зменшити частку тіньового бізнесу всередині країни та збільшити податкові надходження до державного бюджету.

Нагадаємо, що очолив новостворену структуру колишній керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник.