Такі дані оприлюднив сайт DOU. Торік ІТ-ФОПів було трохи більше як 200 тисяч.

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Як відбувався розрахунок

Представники сайту зауважили, що з 2011 року рахували кількість ІТ-спеціалістів в Україні за спеціальною формулою. Але з 2018-го у відкритому доступі з'явився Єдиний державний реєстр фізичних осіб-підприємців, тому цього року сайт вирішив взяти за основу саме кількість ІТ-ФОПів.

Також команда сайту зазначає: цьогоріч на DOU опублікували понад 112 тисяч вакансій. Це майже вдвічі більше ніж було у 2020 році. Проте тут варто враховувати, що тоді на ринок суттєво вплинула ковідна криза.

Як змінювалася кількість вакансій

Згідно з даними DOU, у першій половині 2021 року кількість працівників 50 найбільших ІТ-компаній зросла на 10 тисяч спеціалістів.

Більшість компаній демонстрували рекордний найм. Загалом на DOU понад 5 тисяч компаній опублікували принаймні одну вакансію у 2021 році. Три компанії розмістили понад дві тисячі вакансій цього року: Intellias, Ciklum, Genesis,

– мовиться у звіті.

У середньому в кожній категорії кількість вакансій збільшилася вдвічі. Але є декілька категорій, де бачимо надзвичайне зростання. Наприклад, у HR втричі більше опубліковано вакансій: з 1767 торік до понад 5 тисяч цього року.

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"Тому не варто дивуватися, що вам можуть траплятися не дуже професійні рекрутери. Найімовірніше, зараз туди входить багато початківців", – пояснили у DOU.

Також DOU зазначає: цього року IT-компанії відчули суттєвий дефіцит спеціалістів – кількість відгуків на вакансії суттєво знизилася. Звісно, це вплинуло на оплату праці. Навіть за перше півріччя зарплати спеціалістів усіх рівнів суттєво підвищилися. Понад 5 тисяч доларів отримують трохи більше як 10% спеціалістів.

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