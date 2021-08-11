Як заявляє керівництво ЗАЗ, новий дев'ятиметровий автобус середнього класу ЗАЗ А09 зараз знаходиться на ресурсних випробуваннях.

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Автобус сертифіковано для ринку України й зараз проходить дорожні випробування, приблизно 50 тисяч кілометрів пробігу,

– заявив керівник ЗАЗ.

Також Микола Євдокименко наголосив, що на сьогодні проводяться завершальні процедури із підготовки до випуску нового автобусу та підготовка до аудиту з боку компанії Mercedes.

Український автобус під брендом Mercedes

Автобус буде не лише обладнуватись мотором, трансмісією та іншими комплектуючими від іменитого німецького бренду, але й навіть може навіть отримати логотип Mercedes на решітку радіатора.

Автобус розрахований на 36 пасажирів і оснащується 3,9-літровим турбодизелем Mercedes-Benz 4D34i стандарту Євро-5.

Ми повинні підтвердити виробнику, що ми відповідаємо його вимогам і тоді замість бренду ЗАЗ з'явиться бренд "Mercedes" і автобус автоматично потрапляє в мережу продажів – це Європа, Казахстан, Узбекистан,

– пояснює глава правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

Ресурсні випробування та аудит повинні завершитись вже в поточному році. У 2021 році Запорізький автомобілебудівний завод готується випустити близько 160 автобусів, частина з яких відправиться на експорт.

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ЗАЗ вже працює на експорт

Для Запорізького автомобілебудівного заводу це вже не перший досвід роботи на європейські ринки.

Перший квартал поточного року завод працював на експорт. ЗАЗ виграв тендер на поставку 25 низькопідлогових міських автобусів для польського міста Ельблонґ. Вартість одного автобуса – близько 75 тисяч євро

ЗАЗ виходить на європейські ринки / Фото Укравто

На сьогодні ЗАЗ випускає 7 легкових автомобілів на годину. До кінця року завод планує випустити 6 000 – 6 500 автомобілів і 160 автобусів.

Крім того, підприємство випускає мобільні офіси на базі вантажних авто, які можна використовувати в якості пересувного поштового відділення, центру адміністративних послуг або пункту медичної допомоги, а також запчастини, в тому числі для Єгипту.