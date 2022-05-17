В Україні відновлює роботу завод Coca-Cola

В селищі Велика Димерка, що неподалік від Броварів, починає поступово відновлювати роботу завод Coca-Cola.

Про це повідомив директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку компанії Андрій Бублик.

Важливо McDonald's повністю йде з російського ринку, компанія почала там продавати бізнес

За його словами, до кінця травня планують відновити потужності на 100%. Уже налагоджено виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite, але обʼєми їх виробництва не повідомляють.

Наслідки обстрілів для заводу

У березні через російські обстріли на підприємстві була зруйнована електростанція та частково офісна будівля. Інші приміщення та склади зазнали некритичних пошкоджень.

Зазначається, що виробничі лінії заводу не постраждали. Проте повноцінно виробництво відновити не можливо, адже є проблеми з постачанням сировини та інших компонентів.

Крім того, компанія не називає точних цифр збитків, адже стверджують, що наразі не мають таких даних. "Навіть якщо лінії не постраждали, то електростанція була знищена і відновлення довоєнного формату потребуватиме багатомільйонних інвестицій", – повідомив Андрій Бублик.

Наразі компанія ще повністю не відмовляється від імпорту Coca-Cola до України із Чехії та Польщі, щоб уникнути дефіциту. Проте вже експортує вироблені напої до Молдови.

Які ще компанії відновили роботу: останні новини

Найбільший онлайн-ритейлер України Rozetka відновлює роботу магазинів і точок видачі на деокупованих територіях Київщини. Раніше магазин компанії відкрили в Ірпені, а 6 травня запрацювала точка у Бучі. Ритейлер зазначає, що невдовзі на вітринах з'являться товари першої необхідності – їжа, медикаменти, дитячі товари, товари для тварин, косметичні та гігієнічні засоби тощо.

Німецька компанія Henkel вирішила відновити виробництво на двох заводах в Україні. Йдеться про потужності у Львівській та Київській областях. Загалом компанія керує чотирма заводами на території нашої держави, що займаються виробництвом будівельних сумішей, зокрема під брендом Ceresit. На початку війни компанія припиняла свою діяльність.

Вас це може зацікавити – McDonald's назавжди іде з ринку Росії: дивіться відео