В Україні відкриють перший державний бізнес-інкубатор: чому це важливо

У Києві, 24 вересня, Мала академія наук відкриє фізичний простір першого в Україні державного бізнес-інкубатора Ukrainian Future. Дотепер він працював винятково в онлайн-режимі.

Інноваційний простір для підприємців розташований на столичному Чоколівському бульварі 13. Тут надаватимуть усі необхідні послуги для успішного започаткування та ведення бізнесу.

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Що міститиме фізичний простір бізнес-інкубатора

Бізнес-інкубатор від Малої академії наук пропонуватиме резидентам:

освітньо-консалтинговий центр , де можна буде отримати консультації для бізнесу з права, фінансів, маркетингу тощо від штатних експертів;

, де можна буде отримати консультації для бізнесу з права, фінансів, маркетингу тощо від штатних експертів; лабораторію прототипування , оснащену ЗD-принтерами, фрезерними та лазерними станками, плотерами та вакуумною камерою, де підприємці створюватимуть макети своїх проєктів;

, оснащену ЗD-принтерами, фрезерними та лазерними станками, плотерами та вакуумною камерою, де підприємці створюватимуть макети своїх проєктів; коворкінг – робочий простір на 45 місць із переговорними кімнатами та кухнею;

– робочий простір на 45 місць із переговорними кімнатами та кухнею; онлайн-бібліотеку матеріалів – для вибору оптимальних матеріалів з метою виготовлення тестових моделей винаходів;

– для вибору оптимальних матеріалів з метою виготовлення тестових моделей винаходів; навчальні та акселераційні програми.

Перший державний бізнес-інкубатор в Україні / Фото Ukrainian Future Incubator

Як працюватиме бізнес-інкубатор

Ukrainian Future відкритий для школярів та студентів, а також для команд уже сформованих стартапів. Коворкінг працюватиме за трьома тарифами – Basic, Standart та Resident. Послуги лабораторії надаватимуться за 3-місячними пакетами – Basic, Standart і Pro.

Для учасників програм Ukrainian Future та випускників Малої академії наук сервіси будуть безкоштовними, а простір працюватиме з 9 ранку до 18 години вечора.

Простір для підприємців у Києві / Фото Ukrainian Future Incubator

Чому це важливо

Ukrainian Future – це перший державний бізнес-інкубатор в Україні. З 2018 року він пропонує освітні програми для підприємців, фінансує їхнє навчання у міжнародних акселераторах, надає гранти та менторську підтримку.

Фізичний простір у Києві – це ще один крок Малої академії наук з метою розвитку підприємництва в Україні.