Інноваційний простір для підприємців розташований на столичному Чоколівському бульварі 13. Тут надаватимуть усі необхідні послуги для успішного започаткування та ведення бізнесу.
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Що міститиме фізичний простір бізнес-інкубатора
Бізнес-інкубатор від Малої академії наук пропонуватиме резидентам:
- освітньо-консалтинговий центр, де можна буде отримати консультації для бізнесу з права, фінансів, маркетингу тощо від штатних експертів;
- лабораторію прототипування, оснащену ЗD-принтерами, фрезерними та лазерними станками, плотерами та вакуумною камерою, де підприємці створюватимуть макети своїх проєктів;
- коворкінг – робочий простір на 45 місць із переговорними кімнатами та кухнею;
- онлайн-бібліотеку матеріалів – для вибору оптимальних матеріалів з метою виготовлення тестових моделей винаходів;
- навчальні та акселераційні програми.
Перший державний бізнес-інкубатор в Україні / Фото Ukrainian Future Incubator
Як працюватиме бізнес-інкубатор
Ukrainian Future відкритий для школярів та студентів, а також для команд уже сформованих стартапів. Коворкінг працюватиме за трьома тарифами – Basic, Standart та Resident. Послуги лабораторії надаватимуться за 3-місячними пакетами – Basic, Standart і Pro.
Для учасників програм Ukrainian Future та випускників Малої академії наук сервіси будуть безкоштовними, а простір працюватиме з 9 ранку до 18 години вечора.
Простір для підприємців у Києві / Фото Ukrainian Future Incubator
Чому це важливо
Ukrainian Future – це перший державний бізнес-інкубатор в Україні. З 2018 року він пропонує освітні програми для підприємців, фінансує їхнє навчання у міжнародних акселераторах, надає гранти та менторську підтримку.
Фізичний простір у Києві – це ще один крок Малої академії наук з метою розвитку підприємництва в Україні.