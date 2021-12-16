В Україні відкрили перший автономний магазин без продавців і касирів: як він працює
Джерело:RAU
Торгова мережа "Ашан" відкрила у столиці перший в Україні автономний магазин. Він працює цілодобово, без продавців, касирів, консультантів чи іншого персоналу.
Для того, щоб потрапити до нього, клієнтам потрібно встановити додаток мережі супермаркетів. У застосунку генерується QR-код, який і пропускає покупця всередину.
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Як працює автономний магазин
На вході сканується присвоєний QR-код, після чого клієнт здійснює покупки і оплачує товари на касі самообслуговування.
Магазин площею 45 квадратних метрів пропонує близько 1 тисячі товарів широкого вжитку. Торгова точка працює 24/7 у форматі Pick Up Point. Перші два магазини такого формату компанія відкрила в Україні у 2020 році, однак вони не працювали в автономному режимі. Зараз їх загалом налічується 10, і всі вони розташовані у Києві.
Нагадаємо, нещодавно у столичному "Ашані" споживачі знайшли сосиски вартістю 1 963 гривні.
Перший в Україні магазин без продавців і касирів / Фото RAU