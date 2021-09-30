У новому списку з'являться товари, які не підлягають обміну чи поверненню взагалі або ж частково. Якщо деякі речі не були вживані покупцем і це можливо підтвердити, то суб'єкт господарювання буде зобов'язаний прийняти їх назад на вимогу споживача.
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Товари належної якості, які взагалі не підлягають обміну чи поверненню:
- харчові продукти;
- лікарські засоби;
- ветеринарні препарати;
- фотоплівки, фотопластинки, фотопапір;
- спідня білизна;
- іграшки (м'які, гумові, надувні);
- духові інструменти, музичні мундштуки;
- рукавички, панчішно-шкарпеткові вироби;
- тканини, тюль, мереживо, килими та інші метражні вироби;
- лінійний та листковий металопрокат, пиломатеріали, трубна продукція, плити, фанера, скло (нарізані або розкроєні під замовлення покупця);
- товари для немовлят;
- тварини та рослини;
- тютюн, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет, мундштуки тощо.
У разі, якщо деякі групи товарів, наведені у списку нижче, не були у вживанні, покупець все ж матиме право повернути такий товар. Однак продавець має встановити це шляхом перевірки упаковки, яка дозволить реалізувати річ іншому клієнту.
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Товари належної якості, які споживач зможе повернути у разі підтвердження, що вони не були у вживанні:
- засоби особистої гігієни;
- постільна білизна;
- парфуми та косметичні засоби;
- носії аудіо та відеоінформації;
- друковані видання;
- манікюрні чи педикюрні інструменти та набори;
- мийні засоби, пестициди, агрохімікати;
- кормові матеріали, насіння тощо;
- хімічні джерела струму (окрім перезаряджувальних вторинних елементів – акумуляторів);
- навушники.
До слова, у документі також зазначено, що за період дії попереднього переліку змінився підхід до пакування товарів, більшість з яких упаковується самим виробником у герметичну (вакуумну) упаковку. Це відповідає вимогам санітарних правил та забезпечує збереження товарів.