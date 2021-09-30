У новому списку з'являться товари, які не підлягають обміну чи поверненню взагалі або ж частково. Якщо деякі речі не були вживані покупцем і це можливо підтвердити, то суб'єкт господарювання буде зобов'язаний прийняти їх назад на вимогу споживача.

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Товари належної якості, які взагалі не підлягають обміну чи поверненню:

харчові продукти;

лікарські засоби;

ветеринарні препарати;

фотоплівки, фотопластинки, фотопапір;

спідня білизна;

іграшки (м'які, гумові, надувні);

духові інструменти, музичні мундштуки;

рукавички, панчішно-шкарпеткові вироби;

тканини, тюль, мереживо, килими та інші метражні вироби;

лінійний та листковий металопрокат, пиломатеріали, трубна продукція, плити, фанера, скло (нарізані або розкроєні під замовлення покупця);

товари для немовлят;

тварини та рослини;

тютюн, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет, мундштуки тощо.

У разі, якщо деякі групи товарів, наведені у списку нижче, не були у вживанні, покупець все ж матиме право повернути такий товар. Однак продавець має встановити це шляхом перевірки упаковки, яка дозволить реалізувати річ іншому клієнту.

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Товари належної якості, які споживач зможе повернути у разі підтвердження, що вони не були у вживанні:

засоби особистої гігієни;

постільна білизна;

парфуми та косметичні засоби;

носії аудіо та відеоінформації;

друковані видання;

манікюрні чи педикюрні інструменти та набори;

мийні засоби, пестициди, агрохімікати;

кормові матеріали, насіння тощо;

хімічні джерела струму (окрім перезаряджувальних вторинних елементів – акумуляторів);

навушники.

До слова, у документі також зазначено, що за період дії попереднього переліку змінився підхід до пакування товарів, більшість з яких упаковується самим виробником у герметичну (вакуумну) упаковку. Це відповідає вимогам санітарних правил та забезпечує збереження товарів.