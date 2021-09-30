У новому списку з'являться товари, які не підлягають обміну чи поверненню взагалі або ж частково. Якщо деякі речі не були вживані покупцем і це можливо підтвердити, то суб'єкт господарювання буде зобов'язаний прийняти їх назад на вимогу споживача.

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Товари належної якості, які взагалі не підлягають обміну чи поверненню:

  • харчові продукти;
  • лікарські засоби;
  • ветеринарні препарати;
  • фотоплівки, фотопластинки, фотопапір;
  • спідня білизна;
  • іграшки (м'які, гумові, надувні);
  • духові інструменти, музичні мундштуки;
  • рукавички, панчішно-шкарпеткові вироби;
  • тканини, тюль, мереживо, килими та інші метражні вироби;
  • лінійний та листковий металопрокат, пиломатеріали, трубна продукція, плити, фанера, скло (нарізані або розкроєні під замовлення покупця);
  • товари для немовлят;
  • тварини та рослини;
  • тютюн, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет, мундштуки тощо.

У разі, якщо деякі групи товарів, наведені у списку нижче, не були у вживанні, покупець все ж матиме право повернути такий товар. Однак продавець має встановити це шляхом перевірки упаковки, яка дозволить реалізувати річ іншому клієнту.

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Товари належної якості, які споживач зможе повернути у разі підтвердження, що вони не були у вживанні:

  • засоби особистої гігієни;
  • постільна білизна;
  • парфуми та косметичні засоби;
  • носії аудіо та відеоінформації;
  • друковані видання;
  • манікюрні чи педикюрні інструменти та набори;
  • мийні засоби, пестициди, агрохімікати;
  • кормові матеріали, насіння тощо;
  • хімічні джерела струму (окрім перезаряджувальних вторинних елементів – акумуляторів);
  • навушники.

До слова, у документі також зазначено, що за період дії попереднього переліку змінився підхід до пакування товарів, більшість з яких упаковується самим виробником у герметичну (вакуумну) упаковку. Це відповідає вимогам санітарних правил та забезпечує збереження товарів.