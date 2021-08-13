За даними Freelancehunt 1 мільйон фрилансерів компанії вдалось зібрати на власному сервісі за 16 років роботи. У 2006 році на фриланс-сервісі було зареєстровано лише 970 фрилансерів, 220 замовників та 107 проєктів.

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У компанії твердять, що розвитку фрилансу в Україні сприяють світові тренди, зокрема, перехід бізнесу в онлайн. Також наголошують, що дуже багато користувачів долучились до сервісу пошуку роботи у форматі фриланс у кризові роки.

Фахівці шукають варіанти підробітку або хочуть повністю розпрощатися з офісом. Для замовників це можливість вибрати компетентного фахівця, робота з яким напряму обходиться дешевше,

– говорить засновник сервісу Freelancehunt Олег Топчій.

Кого найбільше серед фрилансерів

Більш ніж половина українських фрилансерів – дизайнери та програмісти. Також в списку завжди затребувані копірайтери, маркетологи й перекладачі. Головні переваги фрилансу -– вільний графік і відсутність контролю начальства.

Основні тенденції фрилансу

28% всіх спеціалістів – дизайнери,

44% всіх замовлень зосереджено у програмістів,

в 1,8 раза зріс попит на бухгалтерів та юристів,

у 2,7 раза зросли гонорари у мобільних розробників.

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Скільки та на чому заробляють фрилансери

Половина фрилансерів в Україні щомісяця отримує від 400 до 600 доларів, а більше третини – від 1 тисячі доларів і вище. Ще більше можуть заробляти вузькопрофільні фахівці або фрилансери із високим рейтингом.

Найбільше замовлень для фрилансерів розміщують IT-компанії, маркетингові агентства, дизайнерські студії та замовники зі сфери послуг. Клієнтам потрібні тексти, ілюстрації, переклади, логотипи та верстка буклетів. Також замовляють розробку додатків для Android та iOS.

Більшість працівників на фрилансі – це ФОП, кожен третій – представник малого та середнього бізнесу.

Більшість замовлень для фрилансерів зі сфери IT та дизайну / Фото Unsplash

Що не до вподоби фрилансерам

Фрилансерам не подобається, що користувачів багато і доводиться конкурувати, замовлення приходять нестабільно, не можна поспілкуватися з колегами, а фахівці занижують ціни.

Ще їх не влаштовує, що чужі сайти копіюють, а відгуки часто купують.