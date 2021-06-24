В Україні 78% молоді не хочуть працювати за спеціальністю: цікаве опитування

Більшість абітурієнтів та студентів розповіли, що хочуть працювати у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупок. Однак багато людей сказали про те, що навчатимуться у вищих навчальних закладах на інший фах.

В опитуванні взяли участь 1,5 тисячі молоді. Серед них – школярі старших класів, абітурієнти та студенти.

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Чого хоче молодь

40% опитаних готові працювати за 5 – 10 тисяч гривень на місяць, 28% виконуватимуть роботу за 10 – 15 тисяч гривень, а ще 15% очікують, що їм платитимуть від 15 тисяч гривень та більше.

Найпопулярніші 5 сфер, які цікаві молоді:

торгівля та продажі – 18%;

готельно-ресторанний бізнес – 17%;

ІТ-сфера – 11%;

маркетинг, реклама, дизайн та SMM – 10%;

будівництво – 6%.

Молодь все частіше обирає фах за власним інтересом, а не умовним престижем в суспільстві. Це створює більші можливості для розвитку бізнесу й економіки,

– сказала керівниця напрямку "OLX Робота" Марія Абдулліна.

Чого хочуть батьки

Фахівці опитали і батьків. Як стало відомо, зазвичай батьки хочуть, щоб діти стали підприємцями або держслужбовцями. Водночас найменше бачать своїх дітей у сфері освіти, стартапах та громадському секторі.

Найпопулярніші 5 сфер, на думку батьків:

ІТ – 19%;

медицина та фармація – 8%;

юриспруденція та бухгалтерія – 8%;

маркетинг, реклама, дизайн та SMM – 6%;

культура та мистецтво – 6%.

Варто зауважити, що 42% батьків все ще беруть активну участь у виборі спеціальності абітурієнта. Водночас лише 39% дозволяють дитині самостійно обрати фах.