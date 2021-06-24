В опитуванні взяли участь 1,5 тисячі молоді. Серед них – школярі старших класів, абітурієнти та студенти.
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Чого хоче молодь
40% опитаних готові працювати за 5 – 10 тисяч гривень на місяць, 28% виконуватимуть роботу за 10 – 15 тисяч гривень, а ще 15% очікують, що їм платитимуть від 15 тисяч гривень та більше.
Найпопулярніші 5 сфер, які цікаві молоді:
- торгівля та продажі – 18%;
- готельно-ресторанний бізнес – 17%;
- ІТ-сфера – 11%;
- маркетинг, реклама, дизайн та SMM – 10%;
- будівництво – 6%.
Молодь все частіше обирає фах за власним інтересом, а не умовним престижем в суспільстві. Це створює більші можливості для розвитку бізнесу й економіки,
– сказала керівниця напрямку "OLX Робота" Марія Абдулліна.
Чого хочуть батьки
Фахівці опитали і батьків. Як стало відомо, зазвичай батьки хочуть, щоб діти стали підприємцями або держслужбовцями. Водночас найменше бачать своїх дітей у сфері освіти, стартапах та громадському секторі.
Найпопулярніші 5 сфер, на думку батьків:
- ІТ – 19%;
- медицина та фармація – 8%;
- юриспруденція та бухгалтерія – 8%;
- маркетинг, реклама, дизайн та SMM – 6%;
- культура та мистецтво – 6%.
Варто зауважити, що 42% батьків все ще беруть активну участь у виборі спеціальності абітурієнта. Водночас лише 39% дозволяють дитині самостійно обрати фах.