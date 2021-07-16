Доларовими мільярдерами хлопці стали після того, як Revolut вдалось залучити 800 мільйонів доларів фінансування. Минулого року компанію оцінювали у 5,5 мільярда доларів, однак зараз її ціна збільшилась у 6 разів – до 33 мільярдів.

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Після нового раунду фінансування, Revoult став найдорожчим стартапом у Великій Британії. Головними інвесторами виступили SoftBank Vision Fund 2 та Tiger Global Management.

Що відомо про стартап Revoult Revoult – це компанія, яка займається фінансовими технологіями та пропонує банківські послуги. Її заснували у 2015 році, а штаб-квартира розташована у Лондоні.

Revoult відкриває рахунки для обміну валют, дебетові та віртуальні картки, пропонує торгівлю акціями без комісій, займається торгівлею криптовалюти тощо.

Списки Forbes

Влад Яценко, згідно з даними Pitchbook, станом на грудень 2020 року володів близько 3,97% акцій компанії. Таким чином, він став мільярдером. Зараз статки юнака оцінюють у близько 1,3 мільярда доларів. Отже, українець посідає 10 місце у рейтингу 100 найбагатших людей України.

Щодо росіянина Миколи Сторонського, то він потрапив до списку найбагатших у Росії ще у 2019 році. Наразі його 23,9% акцій компанії оцінюються у близько 7,9 мільярда доларів.