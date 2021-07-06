Отримавши штатну посаду QA-тестувальника у команді Universal Store Team, що відповідає за діяльність у сфері електронної комерції, українець Володимир Квашук забезпечив собі хороший фінансовий старт ще у молодому віці. За рік офіційної роботи на Microsoft його рахунок поповнювався на 116 тисяч доларів.

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Хто такий QA-тестувальник Тестувальник програмного забезпечення планує і виконує тестування додатків, налагоджує код, покращує юзабіліті програм. QA походить від англійських слів quality assurance – забезпечення якості. Це частина розробки, яка управляє якістю продукту. Тестувальник такого формату працює над продуктом ще на етапі генерації ідей, продовжуючи його тестування на етапі дослідження ринку і вивчення потреб цільової аудиторії.

Як українець обійшов систему захисту

У тестувальників команди, куди поталанило потрапити українському програмісту, є технічна можливість створювати фінансові акаунти за допомогою спеціально виділених email-адрес та кредитних карток. Після цього вони по суті здійснюють по суті безплатні покупки, адже з карточки Microsoft вони купують товари у Microsoft, з використання подарункових карт, або карт на знижку. При цьому компанія аби убезпечити себе від шахрайства тестувальників блокувала доставку фізичних товарів, які було придбано таким чином.

Українець провівши дослідження системи встановив, що дійсно фізично отримати товар придбаний за подарункові карти неможливо, але є ще цифровий формат знижок.

Подарункові картки Xbox

Володимир Квашук вирахував, що фізична та цифрова подарункові карти, які використовувались для ігрової приставки Xbox, ідентичні за кінцевим способом використання.

Подарункові картки Xbox / Фото Gadgetshelp

Адже набір із 25 цифр і літер можна було отримати та використати як в офлайн, так і в онлайн форматі. Зважаючи на неможливість придбання через тестові кредитні картки фізичних товарів, українець налагодив покупку за кошти Microsoft подарункових карт Xbox, які він надалі продавав в мережі.

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10 мільйонів доларів за 2 роки

Українець працював у Microsoft із серпня 2016 по червень 2018 року, а шахрайську діяльність, на думку американських прокурорів, розпочав у 2017 році. Саме тоді підрозділи із внутрішньої безпеки Microsoft розпочали перевірку, у зв'язку із різким зростанням кількості використання подарункових карт компанії.

Сам український програміст, не зміг втриматись від спокуси пожити як мільйонер. У 2017 році на вкрадені гроші він купив автомобіль Tesla за 162 000 доларів та маєток у місті Рентон, штат Вашингтон, який коштував 1,6 мільйона доларів.

20 років тюремного ув'язнення для українця

Саме на стільки років вимагають американські прокурори позбавити волі 25-річного громадянина України. Окрім тюремного 20-річного ув'язнення йому також загрожує штраф у 250 тисяч доларів.