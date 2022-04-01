Україна збільшує податки для компаній, які продовжують працювати в Росії

Для компаній, які не виходять з російського ринку, підвищать податки на 50% в Україні. Відповідний законопроєкт вже прийняли в першому читанні.

Про це повідомила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк. Вже майже 500 компаній покинули ринок країни-агресорки. Але деякі продовжують заробляти криваві гроші.

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Ми не говоримо про якісь репарації чи фіскальні інтереси, ми говоримо і вимагаємо справедливості. Якщо ви продовжуєте фінансувати війну Росії в Україні, будьте готові до нових реалій – більших податків,

– сказала вона.

Продовжуючи працювати в Росії, компанії сплачують податки і таким чином фінансують війну проти України. Щобільше, головні офіси цих компаній тиснуть на українські та навіть погрожують їм. Так, Leroy Merlin відключив своїх працівників від корпоративної пошти, а Metro пригрозив, що відключить українські магазини від централізованих закупівель та постачання товару.

Україна має право на підвищення податку

Олена Шуляк запевнила, що Україна має повне право приймати такі закони, адже жодна міжнародна конвенція не обмежує таких дій.

Головні зміни

Міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії, будуть оподатковуватися більше, ніж всі інші. Для них буде застосований коефіцієнт 1,5 до ставок податку на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти і податку на майно.

Такі компанії повинні будуть подати відповідне повідомлення для застосування збільшеного податкового навантаження. Україна зі свого боку також перевірятиме компанії на зв'язки з Росією.

Всі компанії, які пов'язані з Росією і перейдуть на підвищений податок, будуть опубліковані на офіційному вебпорталі ДПС. Україні повинні знати про бренди, які фінансують війну про них.

Нагадаємо, що компанії, пов'язані з Росією і Білоруссю, отримали 198 мільярдів гривень доходу в Україні у 2020 році. А майже 31 тисяча росіян та білорусів є власниками, засновниками або акціонерами бізнесу в Україні.

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Серед компаній, які досі не покинули Росію, є Ашан, Metro, Nestle, Mars, Raiffeisen, Huawei, Lenovo, Xiaomi, Turkish Airlines, Barilla, Danone, Hilton та багато інших.