Україна видаватиме безробітним до 100 тисяч гривень на відкриття власної справи

2 листопада 2021 , 16:18
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Джерело:

Міністерство соціальної політики

З січня 2022 року держава надаватиме кошти на відкриття бізнесу. Взяти участь у програмі зможуть безробітні українці, які отримують соціальну допомогу як представники малозабезпечених сімей.

У межах програми "Рука допомоги" громадяни зможуть отримати позику у розмірі до 15 мінімальних зарплат (станом на початок 2022 року – 97 500 гривень). За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, на таку ініціативу у бюджеті планують виділити близько 100 мільйонів гривень.

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Умови програми

  • Кошти за програмою пересилатимуть безготівково. Їх можна буде використовувати лише для оплати рахунків за обладнання та матеріали
  • Позику даватимуть безвідсотково, а повернути її потрібно протягом 3 років. При цьому, сума повернення буде меншою – з неї вирахують сплачені за цей період податки та ЄСВ.
  • Гроші можна не віддавати, якщо податки перевищать суму допомоги або якщо підприємець візьме на роботу ще двох безробітних українців за направленням центру зайнятості.

Така ініціатива допоможе створити близько 2 – 3 тисяч нових малих підприємств,
– наголосила міністерка соціальної політики.

Як взяти участь

  1. Подати заяву у центр зайнятості за місцем проживання разом із довідкою про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-планом майбутнього підприємства.
  2. Працівники центрів зайнятості консультуватимуть учасників і проводитимуть безкоштовні навчання підприємництву.
  3. Після розгляду заявки регіональною комісією, учасник має упродовж місяця зареєструвати ФОП або юридичну особу та укласти угоду з регіональним центром зайнятості.
  4. Щоб отримати кошти, потрібно надати центру зайнятості рахунок і договір, укладений між учасником програми та постачальником обладнання чи матеріалів.
  5. На основі цих документів центр зайнятості оплачуватиме учасникам витрати.
Автор: Сергій Зятюк