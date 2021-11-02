Україна видаватиме безробітним до 100 тисяч гривень на відкриття власної справи

З січня 2022 року держава надаватиме кошти на відкриття бізнесу. Взяти участь у програмі зможуть безробітні українці, які отримують соціальну допомогу як представники малозабезпечених сімей.

У межах програми "Рука допомоги" громадяни зможуть отримати позику у розмірі до 15 мінімальних зарплат (станом на початок 2022 року – 97 500 гривень). За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, на таку ініціативу у бюджеті планують виділити близько 100 мільйонів гривень.

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Умови програми

Кошти за програмою пересилатимуть безготівково. Їх можна буде використовувати лише для оплати рахунків за обладнання та матеріали .

. Позику даватимуть безвідсотково , а повернути її потрібно протягом 3 років . При цьому, сума повернення буде меншою – з неї вирахують сплачені за цей період податки та ЄСВ.

, а повернути її потрібно . При цьому, сума повернення буде меншою – з неї вирахують сплачені за цей період податки та ЄСВ. Гроші можна не віддавати, якщо податки перевищать суму допомоги або якщо підприємець візьме на роботу ще двох безробітних українців за направленням центру зайнятості.

Така ініціатива допоможе створити близько 2 – 3 тисяч нових малих підприємств,

– наголосила міністерка соціальної політики.

Як взяти участь