Україна видаватиме безробітним до 100 тисяч гривень на відкриття власної справи
2 листопада 2021 , 16:18Читать новость на русском
Джерело:Міністерство соціальної політики
З січня 2022 року держава надаватиме кошти на відкриття бізнесу. Взяти участь у програмі зможуть безробітні українці, які отримують соціальну допомогу як представники малозабезпечених сімей.
У межах програми "Рука допомоги" громадяни зможуть отримати позику у розмірі до 15 мінімальних зарплат (станом на початок 2022 року – 97 500 гривень). За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, на таку ініціативу у бюджеті планують виділити близько 100 мільйонів гривень.
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Умови програми
- Кошти за програмою пересилатимуть безготівково. Їх можна буде використовувати лише для оплати рахунків за обладнання та матеріали.
- Позику даватимуть безвідсотково, а повернути її потрібно протягом 3 років. При цьому, сума повернення буде меншою – з неї вирахують сплачені за цей період податки та ЄСВ.
- Гроші можна не віддавати, якщо податки перевищать суму допомоги або якщо підприємець візьме на роботу ще двох безробітних українців за направленням центру зайнятості.
Така ініціатива допоможе створити близько 2 – 3 тисяч нових малих підприємств,
– наголосила міністерка соціальної політики.
Як взяти участь
- Подати заяву у центр зайнятості за місцем проживання разом із довідкою про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-планом майбутнього підприємства.
- Працівники центрів зайнятості консультуватимуть учасників і проводитимуть безкоштовні навчання підприємництву.
- Після розгляду заявки регіональною комісією, учасник має упродовж місяця зареєструвати ФОП або юридичну особу та укласти угоду з регіональним центром зайнятості.
- Щоб отримати кошти, потрібно надати центру зайнятості рахунок і договір, укладений між учасником програми та постачальником обладнання чи матеріалів.
- На основі цих документів центр зайнятості оплачуватиме учасникам витрати.